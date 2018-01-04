Bitcoin ile Real Madrid Stadını Ziyaret Etmek Mümkün!

Bir İspanyol bilet satış şirketi, Santiago Bernabéu stadına gerçekleştirilen turlarda Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı. Şirket, gelecek dönemde İspanya'daki tüm turlar için Bitcoin ile ödeme kabul edecek.

Bitcoin’in değerinin artması, yatırımcılar kadar şirketleri de heyecanlandırıyor. Bir İspanyol bilet satış şirketi olan 13tickets.com yaptığı açıklama ile bir futbol devi olan Real Madrid’in maçlarına ev sahipliği yapan Santiago Bernabéu stadına düzenlenen turistik turlar için Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıkladı.

Dolayısı ile artık Real Madrid taraftarları ya da İspanya’ya geziye giden turistler, Bitcoin ile turlara katılarak tarihi Santiago Bernabéu stadını ve yeryüzündeki neredeyse tüm kupaların bulunduğu Real Madrid müzesini gezebilecekler.

Santiago Bernabéu turları yalnızca bir başlangıç. Şirket ilerleyen dönemde İspanya çapındaki diğer turistik geziler için de Bitcoin ile ödemeyi kabul edecek. Böylece Bitcoin sahipleri yatırımlarını günlük hayatta da kullanabilecekler.

Real Madrid dünya çapında bir futbol devi olsa da Madrid’deki tek ilgi çeken kulüp değil. 13tickets.com, Wanda Metropolitano’ya turlar gerçekleştirmek için Atletico Madrid kulübü ile anlaşma yapmaya çalışıyor. Eğer gerçekleşirse İspanya’ya giden Bitcoin sahibi turistler, yatırımlarını Madrid’in iki devinin mabedini ziyaret etmek için kullanabilecekler.