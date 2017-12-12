Kripto para ekonomisi, yasal mevzuatı olan mevcut küresel sistemleri baltalamaya devam ediyor. Bitcoin’in ani yükselişi ile gündeme oturan kripto para dünyasının göze çarpa diğer birimlerinden olan Litecoin hakkında merak edilenleri cevapladık.

Son aylarda küresel bir popülariteye kavuşan kripto ekonomi, mevcut ekonomik sistemlere ve yatırım seçeneklerine karşı çok daha güvenli ve kazançlı yollar sunuyor. Bitcoin’in artık bir efsane haline gelmesi, son 10 ayda yaklaşık olarak 16 kat değerlenmesi insanları cezbediyor.

Elbette kripto ekonomi sadece Bitcoin’den ibaret değil. Bu birimler yazılım tabanlı oldukları için, işinin ehli girişimciler yıllardır kendi para birimlerini çıkartmaya başladılar. Bu birimlerden büyük bir kısmı doygun yatırım miktarlarına ulaşamadı ve yok oludular. Ancak alt yapısı sağlam olan ve güven vadeden birimler de aksi yönde yatırım alarak büyüdüler. Son günlerde Bitcoin’in izinden giden Ethereum ve Litecoin gibi birimler de tartışma konusu oldular.

Peki nedir bu Litecoin?

Son bir aydır %300’yakın bir artış yaşayan ve bu yazı yazılırken Litecoin, 1 adedi yaklaşık 1000 TL üzerinden işlem gören kripto para birimidir. Google’ın eski yazılım mühendislerinden Charlie Lee tarafından geliştirilmiş ve kısa sürede piyasa değeri yükselmeye başlamıştır.

Hem uluslararası hem de ülkemizde bulunan çeşitli özel borsa şirketleri aracılığıyla alınıp satılabilecek Litecoin, uzmanlara göre geleceği sağlam para birimleri arasında yer alıyor. Kısa bir Google araştırmasıyla Litecoin için hizmet veren borsaları bulabilir ve sistemlere kayıt olarak, dijital cüzdanlarınıza para aktarımıyla alışveriş yapabilirsiniz.

Bitcoin’den sonra en çok piyasa hacmine sahip olan Litecoin, genel anlamda Bitcoin ile aynı mantığa sahip bir birim. Değeri tıpkı Bitcoin gibi yapılan yatırımlara ve piyasa değerine bağlı olarak değişim gösterir.

Tıpkı Bitcoin gibi madenclik sistemleri ile üretimi yapılıyor:

Farklı bir yazılım tabanına sahip olsa da madencilik açısından Bitcoin ile benzer özellikler taşır. Üretim adeti olarak maksimum 84.000.000 adet Litecoin hedefi koyulmuştur. Evdeki standart sistemler üzerinden işlemci güçleri yetersiz olduğu için madencilik yapılamaz. Yatırım yaparak özel sistemler kurmak gerekir.

Bitcoin ile farkları var mı? Elbette var: