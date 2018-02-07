Londra’da yaşayan Alix, Bitcoin’in yükselişe geçtiği aylarda son yaşanan düşüşte bile zarar etmediği yatırımdan Aralık ayındaki Bitcoin değerine göre inanılmaz miktarda para kaybetti.

Finans ya da bilgisayar işlerinden hiç anlamamasına rağmen, kenarda köşede biriktirdiği 41.00 doları gözünü kırpmadan Bitcoin’e yatıran Alix ismindeki bir İngiliz vatandaşı, 2018’in başından beri yaşanan skandal değer kaybı hakkında konuştu.

Her insan gibi Alix’de medyada gördüğü haberlerden sonra ve sosyal medyanın da etkisiyle, Bitcoin yatırımı yapmaya karar vermişti. Sky News’a konuşan Alix, yılın başından bu yana yaptığı yatırımın karından tam 440.000 dolar zarar etti.

Tam adını açıklamak istemeyen Alix, Aralık 2017’de 20.000 doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin yatırımıyla 600.000 dolar elde etmişti. Fakat 5-6 haftadır yaşanan değer kayıpları yüzünden bu miktar 160.000 dolara kadar geriledi. Değer kaybına rağmen yaptığı yatırımdan memnun olduğunu dile getiren Alix, Bitcoin’in mutlak zirvesinin hala çok uzakta olduğunu söyledi:

"Eylül 2017'de yaklaşık 41.000 dolarlık yatırım yaptım ve yıl başına kadar bu rakam yaklaşık 600.000 dolara çıktı. Bu harikaydı, ancak elimdeki tutar şu an 160.000 dolar yapıyor. Tüm paramı kaybetmekten korkmuyorum. Bitcoin patlamayacak, zirve noktaları olacak e kitlesel para akıntıları gerçekleşecek”

Son verilere göre Bitcoin geçtiğimiz Salı gübü 5920 dolara kadar geriledi. Ancak 6 Şubat itibariyle toparlanmaya başladı ve yükseliş kaydediyor. Alix Bitcoin’e yatırım yaptığında değeri yaklaşık olarak 900 dolardı. Bu nedenle Aralık 2017’de görülen tepe noktasında inanılmaz bir kar elde etmiş ve yatırımını neredeyse 15 katına çıkartmıştı.

Mali tablolar ve bilgi işlem teknolojileriyle arasının olmadığını söyleyen Alix, bu konuda fazlasıyla araştırma yaptıktan sonra işe kalkıştığını söylüyor. Kendisi cüzdan uygulamasındaki bir yenilemeyle bile 165.000 rakamının aniden 151.000’e gerilediğini söylüyor:

"Benim bir işim var, bu benim için fazladan paraydı. Güvenmek için bu paraya ihtiyacım yok. Sunacağım tavsiye, herkesin araştırmalarını iyi yapması ve kaybetmek istemeyecekleri şeylerle yatırım yapmamaları”

Bitcoin, küresel anlamda büyük ekonomik tartışmalar yaratırken, bireysel yatırımcıların görüşleri o kadar da etkilenmemiş gibi görünüyor.