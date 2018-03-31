Bitcoin'in Arkasındaki Teknoloji 'Sadece' Blockchain Değil

Günümüzün en popüler konularından biri olan blockchain, tartışma konusu oldu. Anlaşılan o ki blockchain, Bitcoin'in arkasındaki teknolojilerden sadece biri. Kullanım alanı da bununla sınırlı değil.

Afrika Blockchain Konferansı kapsamında Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde konuşma yapan güvenlik uzmanı Andreas Antonopoulos, blockchain hakkında dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu. Antonopoulos, Bankalar ve teknoloji firmalarının kullandığı blockchain teknolojisinin, Bitcoin ile çok da alakalı olmadığını savundu.

Blockchain olarak bilinen blok zinciri teknolojisinin, Bitcoin ağını destekleyen, merkezsiz bir eşler arası finansal ağ olduğunu; ve kullanım alanının bununla sınırlı olmadığını kaydetti. Blockchain'in kullanıldığı tek alan Bitcoin olmadığı gibi, Bitcoin'in de temelindeki tek teknoloji blockchain değil. Daha farklı kriptografik teknolojilere sahip olan Bitcoin'in temeli olarak bildiğimiz blockchain ise Bitcoin için bir veritabanı olarak görev yapıyor.

Blockchain teknolojisini kullanan şirketlere sorulduğunda, birçoğunun bu teknolojinin ne işe yaradığını bilmediğini ortaya çıkaran Antonopoulos, blockchain isminin şirketler için prestij sağladığı için kullanıldığını iddia etti. Anlaşılan o ki, günümüzün en önemli teknolojilerinden biri olan blockchain'i anlamak için hepimizin biraz daha zamana ihtiyacı var. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Blockchain teknolojisi gelecekte hayatımızın hangi alanlarında yer alabilir?