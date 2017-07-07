Bitcoin'in Ateşi Şimdilik Düşüyor

Değeri 2600 dolara kadar tırmanan dijital para birimi Bitcoin, beklenen sıçramadan önce değer kaybediyor.

Artık bir çok yasal platformda (Steam, Newegg) para birimi olarak kullanılan dijital şifreli para birimi Bitcoin, inanılmaz bir hızla değer kazandı.

2600 dolar civarlarında dolanan Bitcoin, 27 Haziran'dan bu yana %3,7 değer kaybederek 2510 dolar oldu. Bitcoin rakibi ethereum da aynı şekilde %8 değer kaybederek 244 dolar oldu.

Goldman Sachs Teknik Strateji uzmanı Sheba Jafari Bitcoin'in 1857 dolara kadar gerileyip daha sonra 3915 dolara kadar ulaşacak bir sıçrama yapacağını belirtti.

Teknoloji milyoneri Mark Cuban, Bitcoin'in "balon" olduğunu ve kaybettireceğini söylemişti. O zamandan beri para birimine karşı bir ön yargı söz konusu.