Yaklaşık 1 aydır sıkıntılı günler geçiren kripto para piyasası, toparlanmaya başladı.

Bitcoin fiyatında 10.000 dolar seviyesindeki psikolojik destek aşıldı. 24 saatte %8'lik bir artış gösteren Bitcoin eski günlerine mi (20.000 dolar olduğu günler) dönüyor bilemeyiz ancak, bazı uzmanların bu konuda şüpheleri mevcut.

İddialara göre Bitcoin henüz yeterli market hacmine ulaşamadı. Bu da fiyat yükselişinin önünde bir engel gibi görünüyor. Bazı teknik grafikler paylaşan Wilson Trodler, şöyle bir paylaşımda bulundu:

Bu tip analizlerin hiçbir kesinliği olmamakla birlikte, fiyatın olumlu yönde ilerleyeceğini öne süren analistler de mevcut. Bu şekilde ani yükseliş ve düşüşlerde hiçbir şekilde gaza gelmemek çok önemli.

Bitcoin Fiyatı Neden Artıyor?

Bitcoin fiyatının neden arttığı konusunda net bir bilgi yok. Ancak 1 haftadır gelen bazı olumlu haberlerin fiyata etkisi olduğu düşünülüyor. 6000 dolar seviyelerinden 10000 dolar'a geri dönen Bitcoin'in son 24 saatlik hareketinin grafiği ise şu şekilde:

Sadece Bitcoin Değil, Neredeyse Tüm Kripto Para Birimleri Artış Gösterdi

Birçok altcoin, Bitcoin'in yükselişine eşlik ediyor. Karanlık geçen 1,5 ayın ardından toparlanma sinyalleri veren kripto para birimlerinin en çok artış gösterenlerinden biri de Litecoin. Litecoin'in bu denli artış göstermesinin arkasındaki en büyük sebep, Litepay adındaki ödeme sisteminin çıkış tarihinin duyurulması oldu. Sadece birkaç gün içerisinde 160 dolar seviyelerinden 220 dolara yükselen Litecoin'in ödeme sistemi olarak kullanılabilecek olması gerçekten gelecek vaad ediyor.

İşte bu da en yüksek pazar payına sahip 8 kripto para biriminin yükseliş oranları:

Bu yazı, herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.