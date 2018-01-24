Bitcoin'in Değerini Ne Belirliyor?

Engebeli, sarp ve uzun bir dağ tırmanışı yapan bir yürüyüşçü gibi Bitcoin'i takip eden insanlar da oldukça yoruluyor. Kripto para birimi her gün, hatta her saat farklı bir fiyatı temsil ediyor. Öyle ki girilen haberler anında eskiyebiliyor. Geçen yılın Aralık ayında 19.000 doları aşan Bitcoin, şimdilerde 10.000 dolar civarında seyrediyor. Peki bu oynamalara ne sebep oluyor?

Bitcoin ya da kripto paralar teknolojinin hayatın içerisinde olduğu tüm ülkelerde olabildiğine içselleştirilmiş durumda. Hatta abartılı bir söylem olmakla birlikte; Bitcoin şimdilerde bir evrensel para yerine geçti ve bir dönem altın, Alman Mark'ı ya da Dolar'ı biriktirmenin geleceği sağlama almanın yolu olduğunu düşünen büyüklerimizi dahi kendisine hayran bıraktı. Bitcoin'de büyük değişiklikler oluyor ve bu hepimizin malumu. Fiyatlardaki anlık değişimin ana sebebi ise fiyat keşfi olarak adlandırılan kriptokrasideki alışveriş üzerinde gerçekleşen ticaretten kaynaklanıyor, başka bir deyişle doğal bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.

(Bitcoin ticaretini etkileyen faktörleri ve dalgalanmayı şöyle bir görselle anlatabiliriz)

Örnek vermek gerekirse; Coinbase.com'u düşünelim. Bitcoin satın almak ya da satmak isteyenler için popüler bir merkez ya da aracı kurum. Eğer buradan bir satın alım yapıyorsanız kriptokrasi aldığınız kurum aslında Coinbase'ın ta kendisi olarak öne çıkıyor. Coinbase.com'un, profesyonel tüccarlar ve kurumlar için bir pazar ortamı oluşturduğu Global Digital Asset Exchange'in (GDAX) adı altında bir kardeş sitesi var ve bu site fiyat keşfi olarak adlandırılan şeyin gerçekleştiği yer. GDAX üzerindeki son ticaretin fiyatı şu anda Bitcoin'in değernii ve bu da Coinbase.com'da gördüğünüz fiyatın temelini oluşturuyor. GDAX üzerinden fiyat takibi yapmak için tıklayınız.

Bitcoin ticaretini ya da Ethereum fiyatını belirleyen nedir? diye bir soru aklınıza geliyorsa cevabı GDAX'ın genel müdürü Adam White şöyle veriyor: " Onu belirleyen hiçbir şirket yok" "Bu fiyat, açık borsalarda, bir diğeriyle ticaret yapan kişiler ve kurumlar vasıtasıyla keşfedildi." Kısacası, Coinbase.com'da gördüğünüz Bitcoin fiyatı GDAX değişimindeki ticaret faaliyetinden kaynaklanmaktadır. Birisi Coinbase.com'dan Bitcoin'i satın almak istediğinde, Coinbase, müşteriye bir fiyat teklif etmek için GDAX pazarına bakıyor.

Bitstamp, Poloniex ve Kraken ve CoinDesk gibi borsa ve kurumlar da birden çok borsadaki değişimleri gözlemliyor ve buna göre bir fiyat sunuyor. Yani Bitcoin fiyatındaki anlık değişimlerin ve alınabilecek yerler bağlamındaki değişimlerin sebebi tamamen iktisadın temelini oluşturan arz ve talep dengesiyle ölçülüyor. Elbette medyanın bu ticareti sürekli gündemde tutması bir anlamda doğal bir reklam işlemi görerek talebi artırıyor bu da göreceli ve düşük miktarda da olsa fiyatlara etki ediyor.