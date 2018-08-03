Finansal teknoloji, paranın dijitalleşmesini sağlayan araçlarla gelişiyor. Bambaşka bir altyapıya sahip olan kripto paralar ise dünya ekonomisinin geleceğine dair bir fragman niteliğinde. Peki en değerli kripto para birimi olan Bitcoin’in, yeryüzünde en çok kullanılan para birimi ABD dolarının yerini alması için ne kadar olması lazım?

Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma isimli, kimliğini henüz açıklamayan bir bilgisayar programcısı tarafından hayata geçirildi. Uzun süreler boyunca, internetin karanlık kısmındaki ticarette kullanılan Bitcoin, finansal bir değer arz etmeye başladığı zaman borsalarda listelendi. Sonrasında ise sadece yatırım amacıyla kullanılmaya başladı. Bitcoin’in geçmişine dair endişelenmek çok doğal. Bu endişeleri ortadan kaldırmak için bir hatırlatma yapalım: Yeryüzündeki karanlık işlerin büyük çoğunluğu, zaten geleneksel paralarla yapılıyor.

Fiziksel karşılığı olmayan bu özel birimin ardında blok zinciri denilen, ademi merkeziyetçi bir teknoloji anlayışı var. Kripto paralar, blok zinciri teknolojisinin mevcut ve gelecekte göreceğimiz binlerce çıktısından sadece birisi. İş para olunca daha çok insanın ilgisini çekiyor, orası ayrı bir konu. Peki kripto paralar, gündelik işlemlere alternatif oluşturabilirler mi? En azından geleneksel paralar kadar yaygın bir şekilde kullanılabilirler mi? Hatta Bitcoin, doların yerini alarak ademi merkeziyetçi küresel ekonominin temellerini atabilir mi?

Bunun önündeki en büyük engellerden birisi, ne matematik ne de finansla ilgili. Dünya nüfusunun bir kısmı günümüz teknolojilerine hala ulaşmıyor, çok önemli bir kısmı da tüketici konumunda. Oysa blok zinciriyle gelen finansal teknoloji, kişilerin finans ve ekonomi kavramlarına en az bir bankadaki müşteri temsilcisi kadar hakim olmasını gerektiriyor. Zamanla bu zorunluluk ortadan kalkıp, kripto paraların gündelik kullanımları kolaylaşıyor. Yine de bundan 30 yıl önce nasıl herkeste cep telefonu yoksa, bugün de kripto para bilgisi yok. Yani bir dönüşüm olacaksa zamana ihtiyaç var.

Bu dönüşümün merkezinde Bitcoin yer alabilir mi?

Bitcoin’in doların yerini almasına engel olan bir durum daha var: Değer. İsviçre kökenli ve dünyanın en büyük bankalarından birisi olan UBS’e göre Bitcoin’in doların yerini alması için çok fazla değerlenmesi lazım. Bankanın yayınladığı 34 sayfalık yeni rapora göre bu değer 213 bin dolar. Yani dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin, para arzında ABD dolarının yerine geçebilmek için 213.000 ABD Doları değerine ulaşmalı.

Raporda dikkat çekilen bir diğer etmen de Bitcoin ağında işlem yapma kabiliyetinin artması gerektiği. Bu da daha fazla insanın daha çok teknik kabiliyete sahip olmasıyla ya da ağın yüksek miktardaki işlemlere uygun olmasıyla sağlanabilir. Yukarıda bahsettiğimiz ilk neden bu etmeni açıklıyordu, ancak teknik açıdan bu zor görünüyor.

Bitcoin’in önündeki en büyük engel kendisi:

Bitcoin ağının doların yerini alacak kadar geniş bir işlem hacmine sahip olması durumu imkansız gibi. Çünkü bu kripto para birimi şu an her ne kadar en değerli konumda olsa da yazılımsal altyapısı onun kapasitesini sınırlandırıyor. Evet, çok daha yüksek değerlere ulaşabilir, ancak kitlesel şekilde kullanılmak için çok uygun değil. Bitcoin daha çok altın gibi yatırım araçlarına alternatif olabiliyor.

UBS, “Bizim bulgularımız, Bitcoin'in mevcut formunda küresel işlemlerde geçerli bir ödeme yöntemine dönüşmesi veya geleneksel bir varlık sınıfı olması için çok istikrarsız ve kısıtlı olduğunu gösteriyor.” ifadesiyle durumu açıklıyor.

Bitcoin’in hareketlenmelerine 2017 yılından itibaren ilgi duyuyor olabilirsiniz, ancak son 6 yılı aşkın zamandır benzer dalgalanmalar yaşandı. UBS’e göre bu dalgalanmaların %70’i spekülatif taleple açıklanabiliyor. Yani söylentilerle yatırımcılar hareket geçiriliyor, değişim büyük oranda bu sayede gerçekleşiyor.

Bitcoin’in doların yerini alması çok zor, ancak bu iş için tasarlanan farklı kripto para projeleri de var.