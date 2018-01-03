Bitcoin’in yaklaşık 13.500 dolar seviyesinden bir anda 15 bin dolara yükselmesinin ardında, PayPal kurucu ortağı ve Facebook’un en önemli yatırımcılarından olan Peter Thiel’in adı olduğu söyleniyor. Kendisinin Bitcoin aldığı haberinden sonra kripto para aniden yükseldi.

2017 yılında Bitcoin’in ani yükselişi ve ardındaki Blok Zinciri teknolojisi en çok tartıştığımız konuların başında geliyordu. Bitcoin kendi zenginlerini yarattı ve uzun süredir bu işin peşinde olan ciddi yatırımcılara çantalar dolusu dolar kazandırdı. Gün geçtikçe popüler hale gelmesinin en önemli nedeni ise medya oldu. Haberlerin sayısı ve değeri arttıkça insanlar daha çok bu işin içine girmek istediler.

Aralık ayında 20 bin dolar barajını aşan Bitcoin, ani düşüş ve dalgalanmalarla değerini 13 bin dolar üzerinde sabitledi. Tekrar bir yükseliş yaşaması için beklenen şey gene medyanın Bticoin ile ilgili umut vadeden bir haber yapmasıydı. Nitekim bu görev de günümüzün en güvenilir haber kaynaklarından olan Wall Street Journal’a düştü.

WSJ, Facebook’un en büyük yatırımcılarından ve PayPal’ın kurucu ortaklarından olan teknoloji milyoneri Peter Thiel’in Bitcoin satın aldığını duyurdu.

Haberin ardından uçuşa geçen Bitcoin, 13.500 dolar seviyelerinden 15 bin doların üzerine fırladı:

2 Ocak günü saat 18.00 sularında yaşanan bu artışın insanların Peter Thiel’e olan güvenlerinden kaynaklandığı düşünülebilir.

Peter Thiel, bundan iki ay önce Bitcoin 10.000 dolar barajına hiç yükselmemişken şu açıklamada bulunmuştu:

“İnsanlar Bitcoin’i hafife alıyor. O paranın rezerv hali gibi ve altın gibi bir değer deposu. Bitcoin, altının siber karşılığı konumuna gelirse büyük bir potansiyel elde eder.”