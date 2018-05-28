Bitcoin’in Düşüşü Sona mı Eriyor?

Kripto para piyasasının en değerli birimi olan Bitcoin, 2018 yılının başından bu yana eski halinden eser taşımıyor. Yükseliş hareketine yönelik sessizliğin neden bozulmadığına, düşüş hareketinin nasıl sonlanacağına ilişkin bir araştırmayla, Bitcoin’in 2018 yılına yakından bakıyoruz.

Kripto paraların uzak geleceğine ilişkin tartışmalar, yatırımcıların kısa vadedeki kar merakını etkilemiyor. Nitekim Bitcoin, dünya ticaret tarihindeki en hızlı yükselen finansal değer olarak, 2017’nin son aylarında altından daha kazançlı bir araç haline geldi. Bir anda zenginler yaratınca, potansiyel yatırımcıların hepsi kısa sürede kar elde etme umuduna kapıldılar. Bu beklenmedik yükselişin, sonraki aylarda yaşanan düşüş hareketlerinin birkaç nedeni vardı.

Öncelikle, bu konudaki araştırmaları anlamak adına, yatırımcıların pek de yabancı olmadıkları “ayı piyasası” terimini ele alalım. Ayı piyasası, borsa dünyasında “sürekli düşüş eğilimi” anlamına gelen, kötümser bir bakış açısıdır. Eğer bir piyasaya ayı piyasası demek isterseniz, gündeme ve önceki dalgalanmalara da hakim olmanız gerekir. Nitekim Bitcoin’in (genel anlamda diğer kripto paraların) başına gelen de budur.

The Crypto Fam şirketinin araştırmacıları, ayı piyasasını Bitcoin 2018 yılındaki dalgalanmaları ile ilişkilendiriyorlar. Ayrıca bize bir haberleri var: Bitcoin’deki düşüş hareketlerinin sonuna gelmiş olabiliriz. Aralık 2017’de 20.000 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin, piyasaya kurumsal şirketlerin dahil olması ve vadeli sözleşmelerin etkisiyle 5980 dolara kadar gerilemişti. Vadeli sözleşmeler, dünyanın lider borsalarında 17 Aralık tarihinde yürürlülüğe girmişti. Yani araştırmacıların söylemleri, takvim ile uyum sağlıyor.

Araştırmacılara göre, vadeli işlemler yasallaşmadan önce piyasadaki bazı büyük borsalar, bir miktar Bitcoin’i stoklamış olabilirler. Bu nedenle yukarıda bahsettiğimiz kötümser rüzgarlarla ayı piyasası dönemi başlıyor. Yine araştırmacılara göre yıl başından bu yana Bitcoin, 3. düşüş hareketi dönemine giriş yaptı.

2018 yılı grafiğine bakınca, tablo daha da netleşiyor:

Araştırmacılara göre ve grafikten de anlaşıldığı üzere her düşüş eğilimi, bir öncekinden daha etkisiz. Her aşağı hareket, piyasanın başını çeken söz konusu borsaların zaten planladıkları bir durumdu. İlk büyük düşüş araştırmacılar tarafından “sahte bir düşüş” olarak adlandırılıyor. Daha sonra yatırımcılar, çeşitli düzenlemelerle piyasaya dahil oluyorlar, ikinci düşüşe de “başarısız bir ralli” deniyor. Son dalgalanma ise hala içinde bulunduğumuz “büyük bir düşüş” dönemi şeklinde adlandırılıyor.

Genel olarak her düşüş eğilimi, sonrasında gelecek olan yükseliş hareketinden daha uzun sürüyor. Araştımacılar, “Bu durum, piyasanın nasıl çalıştığına dair çok basit bir açıklamadır. Toplam BTC arzının büyük bir kısmı işlem görmüyor. Bazıları kullanılmayan ya da unutulmuş cüzdanlarda sonsuza dek kayboldu. Diğer Bitcoin’ler, asla satmayan güçlü eller tarafından tutuluyor. Bu nedenle piyasa yapıcılara BTC’deki payları ile daha büyük güç veriyor.” diyorlar. Yani ayıların kol gezdiği piyasadaki Bitcoin miktarı olması gerekenin çok altında, ancak bunun da bir sonu var.

Her bir düşüş hareketi ve ani yükselişleri tetikleyerek ayıların para kazanmalarını sağlamak, stokta tutulan Bitcoin’in de azalmasına yol açıyor. Bu yüzden yukarıda gördüğünüz 3 düşüş hareketinin etkisi de giderek azalıyordu. Yani denizdeki fırtına sonlanıyor, dalgaların şiddeti ve boyları azalıyor.

Geçtiğimiz aylarda gördüğümüz dip seviyelerden bugüne Bitcoin, tekrar 7300 dolar seviyelerine yükseldi. Nitekim araştırmacılara göre ve yine grafikten hareketle, önümüzde bir dip daha var. Bu süre zarfındaki yükseliş hareketleri ise 12.000 ila 10.000 dolar seviyelerinde kaldı. Bir sonraki yükselişte Bitcoin, muhtemelen 10.00 doların üzerine zor çıkacak.

Vadeli yatırımların sonlanması, yeni piyasa düzenlemeleri ve ayıların elindeki stokların azalması gibi etmenlerle Bitcoin, düşüş dalgalanmalarının sonuna gelebilir. Biraz daha bekleyip, daha kapsamlı araştırmalara göre hareket etmekte fayda var.