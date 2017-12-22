Bitcoin'in Geleceği Nasıl Olacak, Bitcoin Bir 'Balon' mu?

2017 yılı için bir değerlendirme yapılacak olursa, son sert düşüşüne rağmen Bitcoin'in damga vurduğunu söylemek yanlış olmaz. Peki 'balon' olarak nitelendirilen Bitcoin'i gelecekte ne bekliyor?

Bitcoin için 2017 yılı hem oldukça zor hem de olduça başarılı bir yıl oldu. Zorlu çatallanmalara maruz kalan kripto para birimi dolar karşısında geçtiğimiz birkaç güne kadar 19.795 dolarlık bir rekoru kırdı. Şu an için bu haberi yazmayı sürdürdüğümüz sıralarda yani, 13.450 dolar seviyelerinde işlem kılan Bitcoin'in geleceğiyle ilgili birçok söylenti de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu arada şuanki Dolar/TL kuru Bitcoin'i bizim için daha değerli hale getiriyor.

Uzmanlar tarafından kripto para ile ilgili olarak yapılan açıklamalar, önümüzdeki bir yıl içerisinde bu paranın şimdiye kadarki en yüksek değerinin üç katı kadar değerlenebileceğini iddia ediyor. Bitcoin.com'un kıdemli editörü Mike Dumont, Futurism'e yaptığı açıklamalarda "Bitcoin, Aralık 2018'e kadar 60.000 dolara ulaşabilir" ifadelerini kullandı. Diğer bir uzman Muhammed Taye de buna benzer bir açıklama yaparak Bitcoin'in önümüzdeki yıl sonuna kadar 50.000 dolara hatta daha da fazlasına ulaşabileceğini söyledi.

Bununla birlikte Bitcoin'deki yükselme potansiyeli daha da fazla olabilir. Zira daha önceleri kripto para birimi ile ilgili öngörülerde bulunan bazı uzmanlar büyük yanılgılara uğramıştı. Örneğin yatırımcılardan birisi, Bitcoin'in Nisan 2018'e kadar 10.000 dolara ulaşacağını ve bu yıl sonuna kadar da 6.000 dolara gelebileceğini söylemişti.

Diğer yandan Blockchain'in yeni pazarlama şirketi Never Stop Marketing'in CEO'su Jeremy Epstein, 2017 bitmeden önce Bitcoin fiyatının 18.000 $ 'a kadar çıkabileceğine inanıyor. Epstein, Bitcoin'in önümüzdeki 5 yıl içinde 250.000 dolara veya daha fazlasına ulaşması durumunda şaşkına dönmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Peki Bitcoin Bir Balon mu?

Bitcoin'deki akıl almaz büyümenin hızı ve neden olduğunun tam olarak bilinememesi eleştirmenler tarafından balon yorumlarının gelmesine sebep oluyor. Eleştirmenler, Bitcoin'in potansiyel olarak aşırı sonuçları ile patlayabileceğini sıklıkla belirtiyorlar. Fransız kurumsal ve yatırım bankası NATIXIS'de finans başkanı Armindo Araújo, verdiği demeçte "Talepte bulunulması bunun devam etmesini istiyor, evet. Ne kadar süreliğine? Bilmek isterdim. " ifadelerini kullanarak durumun bir balon olduğu yönünde şüpheleri olduğunu ifade ediyor. Araújo, "Benim anlayışım, Bitcoin'in bir yıl içindeki konumu, bir taraftan, küresel piyasalardan düzenleme ve kabulünün evrimine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte yazar Dumont, Bitcoin'i balon olarak görmemesi için de üç sebep verdi:

Bitcoin 21 milyon kadar kaynağa sahipken, çoğu resmi para birimi enflasyonisttir. Bankalara ve hükümetlere olan inanç kaybedilmiş durumda.

Medya aldatıcılığı ve yatırımcı ilgisi, insanları satın almaya sevk ediyor. Venezuela'da (yüzde 650 enflasyon) ya da Zimbabve'de yaşıyorsanız, tasarruflarınızı aşırı yüksek enflasyona karşı korumaktan başka seçeneğiniz yok. Kriptolar bunu yapmanın kolay bir yoludur.

Kurumsal yatırımcılar büyük miktarda sermaye koyuyorlar. Bitcoin'in piyasa değeri, küresel olarak hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul, altın ve diğer emtia yatırımı yapılan 200 trilyon dolara kıyasla çok küçük.

Jeremy Epstein ise balon ifadesiyle ilgili olarak, "Anlaşılmayan bir şeyi açıklamak için bazıları tarafından kullanılan uygun, aşağılayıcı bir kelimedir" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Bitcoin'in balon olmadığını ifade eden Epstein, "Çünkü deflasyonist doğa / sabit arz, Bitcoin'i benzersiz kılan şey." dedi. Ancak dikkatli olmakta fayda olduğunu belirten Epstein, "Bence masadan bir miktar para ayırmak akıllıca olacaktır." ifadelerini kullandı.

Durum ne olursa olsun, bu uzmanlar Bitcoin fiyatının önümüzdeki yıl en azından yükselmeye devam edeceğini kabul ediyorlar. Aynı zamanda kripto para birimlerini sağlam bir gelecek bekliyor gibi görünüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Dumont, dijital dünyanın parasının ancak dijital olabileceğini belirtti. Siz ne düşünüyorsunuz sizce kripto paraları ne bekliyor?

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