Bitcoin'in Geleceğinde Ne Var? İşte Muhtemel 3 Senaryo

2017 yılının sonlarına doğru rekor bir değerlenme yaşayan Bitcoin, kazanımlarını oldukça hızlı bir şekilde kaybediyor. Kripto para pazarının lideri konumunda bulunan Bitcoin'in geleceği nasıl olacak? İşte 3 Bitcoin senaryosu.

Borsa Çöker

Kripto para borsası Mt. Gox, 2014 yılında çöktüğünde yaklaşık olarak 650,000 Bitcoin kaybetmişti. Bu miktar her ne kadar 4 yıl önce de oldukça yüksek bir reel para karşılığına sahip olsa da şimdiki 5.2 milyar dolarlık değer kadar yüksek değildi. Bir başka büyük başarısızlık ya da borsa çökmesi, kriptokraside güvenin tamamen kaybolmasına ve bunun sonucunda para ve emtia kayıplarına neden olabilir.

Zira geçen hafta Japonya'da, 500 milyon dolarlık NEM şifrelemesi çalındı ve kripto para yatırımlarına karşı güvenlik eksikliği konusunda endişeler arttı.

Bitcoin'in Modası Geçti

Bitcoin Cash ve diğer çatallanmaların Bitcoin'den ayrılmasının nedeni orijinal kriptokrasideki kapasitenin yetersiz olmasıdır. Bitcoin'in işlemleri için blok zincirinde 1 MB dosya boyutlu, blok başına 2.500 işlem gerektirmektedir. Bitcoin Cash ise 8 MB'dir ve çok daha hızlıdır.

Böylece, basit bir işlem öngörülmeyen bir süre (bazen saatler) sürebilir ve sistem tarafından reddedilebilir. Dahası, Bitcoin eskiye göre daha masraflı oldu; ortalama olarak 10 dolardan 140 dolara çıktı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan PwC Küresel Strateji Sorumlusu Blair Sheppard, " İlk oyuncular genellikle çok spekülatiftir. Ancak trend burada kalır. Bununla ilgili bir atasözü bulunuyor, daha hızlı ok atanlar zenginliği alırlar. Yani Bitcoin hızlı giderse arkasına insanları alır." dedi.

Regulatörler Önlem Alabilir

Hint Maliye Bakanlığı tarafından Kriptokrasinin yasaklanmasıyla ilgili sözlü açıklama pazarın değerinin yaklaşık %25 kaybına yol açtı. Bitcoin Perşembe ve Cuma günü 3 bin dolar değer kaybetti. Çin, Hindistan, Rusya ve Birleşik Devletler gibi ülkeler bu işlemlere yönelik yasak açıklaması yaparlarsa Bitcoin tamamen ölmeyebilir ama eskiden olan ve şimdi de hala süren parlaklık sönebilir.