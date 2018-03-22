Blok Zinciri teknolojisi avantajlı olduğu kadar, kötü amaçlı kullanımlara son derece açık durumda. Hukuki açıdan dünyanın böyle bir düzeni bulunmuyor ve bu üstün güvenlik teknolojisi içerisinde saklanan tek bilgi finansal veriler değil. Yeni bir çalışma çocuk pornolarına ilişkin korkunç bağlantıları ortaya çıkarttı.

Bitcoin, son 6 aydır bütün dünyanın en büyük gündem konularından birisi olarak hala tartışılıyor. Ancak teknoloji devleri çoktan onun altında yatan özel Blok Zinciri teknolojisine odaklanmış durumda. Blok Zinciri, bir bilginin yüksek güvenlikle korunmasını sağlıyor. Hatta bu teknolojinin bilişim çağında büyük bir sıçrama sağlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bitcoin’in altında bulunan kendisine has Blok Zinciri’nin analizine yönelik yeni bir araştırma, kamunun açık olarak erişebildiği korkunç detayları ortaya çıkarttı. Bu büyük veri yığının içinde çocuk pornolarına ilişkin bağlantılar keşfedildi. Bu bilgilerin tüm Bitcoin üreticilerine kaçınılmaz bir şekilde dağıtılması söz konusu. Çünkü Blok Zinciri mantığını güvenli kılan, her kontrol biriminin bütün bilgileri kontrol etmesi. Ancak Bitcoin zincirindeki bilgiler arasında yakalanan söz konusu pornografik içerikler büyük ses getirecek.

Bu durum çocuk istismarı ve pornografisi hakkında yasal yaptırımların bulunduğu her ülkede, Bitcoin’in Blok Zinciri temelini, bu bağlantıları dağıttığı için yasaklı konuma getirebilir. Yani bu açıdan bakıldığında Bitcoin üzerine devletlerin ciddi bir yasal yaptırım hakkı doğmuş oluyor.

Almanya’da bulunan Aachen Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bu keşif, Blok Zinciri içerisine keyfi olarak veri eklenebildiğinin de bir göstergesi. Bu özellik, diğer kripto para birimlerine kıyasla denetimsiz ve otoritesiz olan Bitcoin için de geçerli.

Kısaca özetlemek gerekirse, Bitcoin’in temelinde bulunan ve ona özel olan Blok Zinciri defteri, sadece finansal verileri depolamıyor. Asıl amaç bu olsa da araştırmacılar, 1600’den bazla finansal veri haricindeki bilgilere ulaştılar. Bu dosyaların %99’undan fazlasının çocuk pornolarıyla ilişkili olduğu tespit edildi. Hatta telif hakkı ihlalleri, kişisel bilgiler ve çeşitli metinlerle resimler de bulunuyor.

Aslında bakacak olursanız Bitcoin’in Blok Zinciri’ndeki veri kapasitesi 80 kilobayt. Bu boyut gerçek görüntülerin barındırılması için yeterli bir boyut değil. Ancak internet bağlantıları ve diğer kodlu yönlendiricilere yönelik referans bağlantıları için büyük bir boyut.

Sonuç olarak Bitcoin zincirinin yasa dışı içerik barındırdığına ilişkjin en net kanıtlardan birisi ortaya çıkartılmış oldu. Bitcoin'in de diğer bütün kripto paralar ya da farklı teknolojiler gibi kendine özel Blok Zinciri'ne sahip olduğunu belirtelim. Yani bu tehlike denetimi yüksek, anonim olmayan sistemler için geçerli değil.

Peki bundan sonra ne olacak?

Açıkçası bulguların sonuçlarına ilişkin net bir sonuç ortaya koymak adına çok erken, sadece potansiyeller ve daha önce yaşanmış benzer olaylar üzerinden gidebiliriz.

Kullanıcılar (kullanıcılar ile kastedilen madenciler, bilgi işleyiciler) tarafından değiştirilebilen bir Blok Zinciri’ne dayanan kripto para birimi veya bir başka teknolojik sistem de aynı şekilde yasa dışı içerikler barındırabilir. Bu konuda dünya üzerinde “Blok Zinciri’nin yasaya uygunluğunu” denetleyen herhangi bir kuruluş yok. Anlıyoruz ki gerekiyor.

112 ülkenin çocuk pornografisine karşı duran Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imza attığı biliniyor. Yani bu ülkelerde çocuk pornografisine ilişkin dağıtım yapmak yasa dışı. Fakat Bitcoin’in ağında, zincirinde bulunan bu anonim uygunsuz veriler, sistemin genelini bu ülkelerde yasa dışı hel getiriyor.

Bu 112 ülkeden bazıları, yasa dışı bağlantılara ve yasa dışı içerikleri doğrudan barındıran yerleri ayrı yaptırımlar altında bırakıyor. Örneğin bir çocuk pornosunu doğrudan barındırmak ile sadece onun bağlantısını (linkini) barındırmak ülkeden ülkeye değişen yaptırıma sahip.

Özellikle bağlantı barındırmak veya doğrudan içerik barındırmakla ilgili yaptırımları ayırt etmeyen ülkeler, Bitcoin zincirine doğrudan yasak koymak için oldukça ciddi bir kanıta sahip oldular.

Gene de bu bulguların hukuki mercilerce kurulacak özel birimler tarafından incelenmesi ve emsal olacak ilk kararın beklenmesi gerekiyor.

Bitcoin her an, dünyanın herhangi bir bölgesinde yasaklanabilir. Araştırma raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.