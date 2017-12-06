Bitcoin’in yükselmesiyle birlikte, madencilik yapan insanların sayısı da arttı. Bu sebeple ekran kartı siparişlerini yetiştirmeye zorlanan şirketler, fiyatları tavan yaptırdı.

Bitcoin, 2017 senesi içerisinde inanılmaz bir sıçrayış yaşadı. Bu sıçrayışı sayesinde Bitcoin madencileri daha büyük sistemler kurmaya başladılar. Bildiğiniz gibi Bitcoin madenciliği sisteminde ekran kartları kullanılıyor. Neden ekran kartlarının kullanıldığını yakında bir haber aracılığı ile sizlere aktaracağız, ancak bugün odaklanacağımız şeyler, bu oyun canavarlarının Bitcoin yüzünden fiyatlarında zamlanması olacak.

Geçtiğimiz 6-8 ay içerisinde ekran kartı fiyatlarında sürekli bir artış var. Normalde ilk çıktığı dönemde 2000 TL’ye satın aldığım Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartım, şu anda 2.500 TL civarında. Üzerinden iki yıl geçtiği ve bu dönemde daha çok düşmesi gerektiğini göz önüne alırsak bu durum biraz garip. Bu söylemim ülkemiz içindi. Fakat Bitcoin’in 12.000 dolara ulaşması ve daha fazla ekran kartı talebinin olması ile birlikte ekran kartı fiyatları yurt dışında da yükselmeye başladı. AMD’nin RX 570/580 gibi popüler ekran kartlarının fiyatı neredeyse iki kat artarken, Nvidia GTX 1070 gibi kartlar 350 dolardan 500 dolara doğru çıkışa geçti.

Bu fiyatların yükselmesi ile birlikte Bitcoin madenciliğinde çok ciddi bir kar düşüşü yaşanmaya başladı. Bu sektörün farkına varan AMD ve Nvidia gibi şirketler, hiçbir madencilik yapmadan gelirlerine gelir katabiliyorlar.

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin madenciliğini yapmak için bu tarz sistemlerden faydalanmak gerekiyor. Peki, sizce günümüzde bu tarz madencilik işleri hala para kazandırabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.