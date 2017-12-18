Kripto para birimi Bitcoin hafta sonu bir psikolojik sınırı geçmeyi daha başardı. Haliyle gündemden düşmek yerine her gün daha fazla konuşulur oldu. 2017’nin Temmuz ayında 2.600 dolar seviyesinde olan Bitcoin, kısa sürede inanılmaz bir yükseliş kaydetti.

Bu yükseliş hiç kimsenin beklediği bir olay değildi diyemeyiz. Piyasayı iyi okuyan ve olayları yakından takip eden insanlar her zaman vardı. Bir araştırma şirketi olan Standpoint Research’ün kurucusu Ronnie Moas, geçtiğimiz Temmuz ayında Bitcoin’e 5000 dolar hedef koydu ve bu hedef iki ay önce aşıldı.

Bu hafta sonu 20.000 doların üzerinde işlem görmeye devam eden Bitcoin artık günümüzün en karlı yatırım araçlarından birisi haline geldi. Bitcoin’in bu hareketi Moas tarafından yine öngörülmüştü. Şimdi kendisinin yeni tahminleri var ve onları kendi sözleriyle verelim:

“Bitcoin, Temmuz ayının başından bu yana %500’lük bir artış kaydetti ve ben bu olayın tekrarlanacağını düşünüyorum”

Moas’ın bu tahmini, Bitcoin’in kısa süre içerisinde 6 basamaklı rakamlara çıkacağını ön görüyor. Hatta Moas daha da ilerisine yönelik bir tahminde bulunarak, kirpto paranın 300 ila 400 bin dolar seviyesine çıkacağını belirtiyor. Yani sadece 6 rakamlı değerlere çıkmakla kalmayacak, 7 rakamlıya doğru olan yolu neredeyse yarılayacak.

Bitcoin’e olan talep arttıkça değerinin de yükselmesi çok normal. Ancak analistlerin gördüğü büyük tehlikeler var. Yazılımsal olarak üretimi 21 milyon adetle sınırlanan Bitcoin’den an itibariyle 16 milyon civarında üretildi. Bu limit dolduktan sonra bütün Bitcoin’lerin alım ya da satımlarda kullanılması gerekiyor. Çünkü kullanılmayan para, değer kaybeder.

O vakte kadar Bitcoin’e güvenen analist ve ekonomistlerin ortak görüşleri 380 bin dolar sınırının zorlanacağı yönünde. Fakat bu fikirlere katılmayan uzmanlar da var.