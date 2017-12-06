Kripto para birimlerinin en değerlisi ve ekonomistleri şaşkına çeviren Bitcoin, son aylarda yakaladığı ivmeyi sürdürüyor, 10.000 dolar barajından sadece bir hafta sonra 12.000 dolar barajını da geçti.

Bitcoin’in geleceğine ilişkin tartışmalar devam ederken, sanal para biriminin değeri katlanarak artıyor. Bugün sabah saatlerine doğru yaşanan yükselişin ardından Bitcoin, resmi olarak 2017 yılında %1200 değer kazandı.

Dünyanın önde gelen ekonomistleri, Bitcoin’den vergi alınması ya da yasaklanması yönündeki fikirlerini belirtirlerken bu durum, kripto ekonominin geneline de yansıyor. Ethereum ve diğer alt-coin olarak adlandırılan sanal paraların değerinde de yükseliş eğilimi var.

Değer yükseldikçe daha fazla yasal para birimiyle yatırım yapılan sanal paraların ticaret hacmi büyüyor. Bu nedenle devletler, aniden yasak koyamıyorlar. Çünkü artık milyarlarca doların aniden havaya uçması gerçeği ile karşı karşıya kalıyorlar.

Coindesk.com verilerine göre bu sabaha karşı Bitocoin’in yükseliş grafiği şöyleydi:

Bu haberi size aktarmak için yazarken 12.184 dolar olan Bitcoin, yükseliş dalgasının hemen ardından küçük bir miktar düşüş göstererek sabitlendi. Tepe noktası ise 12.270 dolara kadar dayandı.

Bakalım Bitcoin, ekonomistlerin söyledikleri gibi balon mu yoksa tam anlamıyla yepyeni bir ekonomik sistem mi? Zamanla göreceğiz. Ancak bir şeyden eminiz: Dijital ekonomi son birkaç aydır kendi tarihini yazıyor.