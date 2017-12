Bitcoin'in değeri neredeyse her gün tartışılsa da bu kripto paranın geçerliliği her geçen gün biraz daha artıyor. Son olarak bir e-ticaret sitesi tarafından daha kabul edilen Bitcoin'le bundan böyle bir evden bir süper spor otomobile kadar her şey satın alınabiliyor.

Bitcoindeki değişim o kadar hızlı ilerliyor ki hergün yeni bir haber yapmak işten bile değil. Bununla birlikte değişim her ne kadar hızlı olsa da oldukça yüksek etki oranına sahip. Zira 2010 yılında 10 bin Bitcoin karşılığında 2 pizza alan adam bugün aynı Bitcoin sayısı ile birkaç pizza zincirini satın dahi alabilir. Kripto paralar ile ilgili konferanslar veren Zap Project'in kurucusu Nick Spanos'a göre Bitcoin şu anda dünyayı değiştiren bir kripto-ekonomik devrim. İLGİLİ HABER Ethereum Nedir, Bitcoin ile Arasındaki Farklar Nelerdir? Bitcoin'i kabul eden ilk büyük perakendeci ev eşyaları satan Overstock'du. 2014 yılından bu yana şirket, mobilyadan mücevhere ve elektroniğe kadar her türlü eşyayı satıyor. Şirketin fiyatları Türk Lirası cinsinden olsa da ödeme bölümünde farklı seçenekler de bulunuyor. Bu yıl şirket 100'den fazla ülke için Bitcoin ile alışveriş seçeneğini getirdi. Hatırlayacağınız üzere daha önce bazı üniversiteler Bitcoin'i ödeme olarak kabul ettiğini duyurmuştu. Hatta bir ülke Bitcoin karşılığında vatandaşlık dahi veriyordu. Diğer yandan küresel ekonominin en büyük devlerinden olan ABD'de binlerce hatta milyonlarca dolarlık evler Bitcoin eşdeğeri karşılığında satılmıştı. Bununla birlikte Aston Martins, Ferraris, Lamborghinis, McLarens ve Porsche gibi süper spor arabalar satan bir bayii sadece kripto para birimi kullanıyor. Moonlambos adlı şirket yalnızca kripto para karşılığında süper spor arabaları satıyor. Fiyatlar ise Bitcoin'in mevcut değeri düşünülmediğinde kulağa oldukça garip geliyor. Bir Lamborghini Gallardo 10 Bitcoin'e alıcı bulurken klasik bir araba olan Mercedes 230 SL Pagoda 5.82 Bitcoin karşılığında alınabiliyor. Virgin Galactic adlı uzay araçları şirketi Bitcoin ile uzay turizmi yapılabileceğini belirtiyor. Müşteriler artık Bitcoin kabul eden bir dizi çevrimiçi mağazadan hediye kartları satın alabiliyorlar. Kartlar, Walmart, Amazon, Target ve Nike gibi belli başlı perakendecilerde kullanılabiliyor. İngiltere'de Gift Off, müşterilerin Amazon, Marks & Spencer, Ryanair ve American Apparel gibi 177 perakende satıcısında kullanılmak üzere Bitcoin karşılığında hediye kartları dağıtıyor. Hatta Bitcoin bu tür görece yüklü alımların dışında hayata da dahil olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta dünyanın ilk nakit geçmeyen kafesi Singapur'da açıldı ve içerisinde bir Bitcoin ATM'si bulunuyor. Diğer yandan gelecek sene Bitcoin'le ilgili daha farklı yenilikler de gelecek. Yine Singapur'da bir şirket olan ve bisiklet kiralama işi yapan oBike kullanıcıların sürüş ücretlerini ödemek için kullanabilecekleri oCoin'leri tanıtacak. Siz ne düşünüyorsunuz Bitcoin yakın zamanda ulusal paralar üstü bir yapıya sahip olabilir mi ya da bir soru daha soracak olursak uluslararası ticaret kripto paralarla yapılabilir mi?

