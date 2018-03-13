Bitcoin, aylardan beri bitmeyen tartışma gündemi olarak toplumun merak konusu oldu. Günden güne her şeyin dijitalleştiği dünyada Bitcoin, dijital bir aklın ilk ürünü olabilir mi?

Kripto para birimlerinin ilki ve en değerlisi olan Bitcoin, açık kaynak kodlu bir yazılıma ve bu yazılımı çalıştırıp işleyen bilgisayarlara bağlı. Yani insan müdahalesinin sistemdeki yeri oldukça az. Üreticisi diğer kripto paralarda olduğu gibi belli değil. Diğer birimleri kuran ve işleten kişiler de Bitcoin’in herkes tarafından ulaşılabilir yazılım tabanlarını kullanıyorlar. Temel olarak ise bütün sistem Blok Zinciri adı verilen yeni nesil bir mantığa dayanıyor.

Bu zincirlere eklenen her veri, zincir için bilgi üreten diğer bilgisayarların hepsinden tekil onaylar almak zorunda. Her bir kripto para birimi ise birbirlerinden bağımsız ayrı zincirleri ifade ediyorlar. Tekrar Bitcoin özeline dönecek olursak, nasıl başlatıldığına dair hala netleşmeyen bilgilere ulaşıyoruz.

Bitcoin’in üreticisine dair en popüler iddia, Satoshi Nakamoto takma adını kullanılan bir kişi hakkında. Bu kişi, yazılımsal bilgilerini kullanarak dünyanın ilk blok zincirini ve kripto para birimini üretiyor. Takvimler 2009’u gösterdiğinde Bitcoin, internet üzerinden merkezi olmayan bir şekilde para transferi yapılabilecek bir sistem haline geliyor. O tarihten sonra internetin ulaşılması zor köşelerinde kirli işlemlere yasal paraların karışmaması için kullanılıyor.

Sonralarda Bitcoin’in değeri artmaya başlıyor. Medyanın bu konuyu gündeme getirmesiyle Bitcoin’in yükselişi yatırım yapma ihtimallerini gündeme getiriyor. İnsanların yarattığı talep, resmi borsa şirketlerinin ilgisini çekince yatırım işlemleri yasal bir hal alıyor. Ayrıca isteyen herkes, Bitcoin üretimine destek olmak için istediği kadar işlemci gücü satın alıp özel bilgisayarlarla madencilik yapıyorlar. Zincire ekledikleri her bilgi için sistem, onlara Bitcoin üzerinden pay veriyor.

Her şey buraya kadar normal görünüyor öyle değil mi?

Peki bütün dijital sistemlerin bir açığı varsa, Bitcoin’in neden hala bir açığı bulunamadı? İşte bu konu, yazılımın insan üstü becerilere sahip bir aktör tarafından yapılma ihtimalini doğurdu:

Aşağıdaki videoda Türkçe altyazılı olarak, Bitcoin’in yapay zeka tarafından üretildiğine yönelik şüpheler üzerine kurulmuş bir teoriyi izleyeceksiniz.

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