Kripto para dünyasının en değerli birimi olan Bitcoin, 2018’in başından bu yana yatırımcısına saç baş yolduruyor. Büyük beklentilerle yapılan yatırımlar, büyük zararlara yol açıyor. Ancak bunun da arkasında her zaman olduğu gibi mantıklı nedenler var.

Bitcoin, 2018 yılının ilk günlerinden beri, büyük bir umutla yatırım yapanları üzüyor. Ekonomi uzmanlarının bir numaralı tartışma konusu olan kripto para konusunda toplumun bütün algısı Bitcoin üzerinden yürütülüyor. Bu nedenle insanlar sadece Bitcoin’e yatırım yapılabileceğini düşünüyorlar.

“Bir balon mu ve patlar mı?” ya da “Gelecekte bütün birimlerin yerini alır mı?” gibi temelden zıt tartışmaların bu kadar çok yapılmasının nedeni de bilgi eksikliği. Bitcoin’in temelde blok zinciri teknolojisini kullanan bir para birimi olması, son aylarda medyada ve özellikle sosyal medyada yapılan propagandalar sonucunda değeri inanılmaz şekilde arttı. Çünkü bu işe merak salan çoğu insan ufak miktarlarla yatırım yapınca, Bitcoin'in piyasa değeri de katlandı. Aralık ayında 20 bin dolar barajını kısa bir süre de olsa aşmıştı.

Bir bakıma son verilere dayanarak konuşmak gerekirse Bitcoin, balon olmasa bile balon olarak karşılanmasına neden olacak kadar sert düşüşler yaşamaya başladı.

Peki Bitcoin neden bu kadar hızlı değer kaybediyor?

Öncelikle Asya ülkelerinin -Japonya hariç- sırasıyla Bitcoin’e karşı tavır almaları ve hatta bu tavrı kripto para ticaretinin geneline karşı uygulamaya koymaları, o ülkedeki yatırımcıları tedirgin ediyor. Tedirgin olan insanlar, olası yasaklama girişimlerinde maddi darbe almamak adına yatırımlarını geri çekiyor.

Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi devler, küresel kripto para pazarının %70’inden fazlasını delinde tutuyorlar. Elbette bu üstünlüğe neden olan ilk etmen kalabalık nüfus (Çin ve Hindistan), ikinci etmense teknolojik okur yazarlık seviyesindeki yükseklik (Güney Kore).

Güney Kore her ne kadar dün net bir şekilde kripto para ticaretine ambargo uygulamayacağını açıklasa ve yürekleri ferahlatsa da Çin çok büyük bir aktör. Ülkedeki yolsuzluk soruşturmalarına kripto paraların adı karıştığı için ve geçtiğimiz hafta yaşanan tarihin en büyük kripto para hırsızlığının korkusu sürdüğü için yumuşak bir tavır alınamıyor.

Son düşüşün arkasındaki etmen: Hindistan ve Hint hükümeti

Hindistan Maliye Bakanı Arin Jaitly'in kripto para kullanımının ortadan kaldırılacağı yönündeki açıklaması, dolayısıyla ülkedeki yatırımcıyı tedirgin etti. Geri çekilen yatırımlar, Bitcoin’in toplam market değerini düşürdü, alım-satım fiyatları geriledi. Bakan Jaitly, Hint hükümetinin yakın zamanda kripto paralara yasak koymak için elinden geleceğini yapacağını açıkladı.

Son verilere göre Bitcoin’in fiyatı 9.300 doların altına kadar geriledi. Bu da son iki aydan bu yana görülen en düşük değer ve en büyük değer kaybını özetliyor.

Elbette böylesine düşüşlerin ardında teknoloji devlerinini artık toplumsal birer figür haline gelmiş olan patronlarının da etkisi büyük. Apple’ın ikinci en büyük ismi olan Steve Wozniak’in “Elkimdeki büyün Bitcoin’leri sattım” açıklaması, çoğu yatırımcıyı “Bu adamın bildiği bir şey vardır” düşüncesine itmiş olabilir.

Bakalım ilerleyen zamanlarda neler göreceğiz. Bitcoin ve diğer kripto paraların gelceği hakkında mantıklı çıkarımlar yapmak istiyorsanız, dünya ekonomisi ile ilgili yayınları ve politik tartışmaları yakından takip etmeniz gerekiyor.

Bitcoin şu anda 9.341 dolardan işlem görüyor. Güncel değer için tıklayın.