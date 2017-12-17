Bitcoin Konulu İlk Komedi Filmi Çekiliyor

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Köstebek filminin setinde de görev alan yönetmen Christian Cashmir, Bitcoin'i konu alan bir komedi filmi çekiyor.

2017 yılında değeri yüzde 1000 artış gösteren ve son iki ayda piyasa değeri 8 bin dolar yükselen Bitcoin'in filmi çekilecek. Yönetmenliğini Christian Cashmir’in üstleneceği yapımın başrolünde oyuncu ve komedyen Theo Von yer alacak. Senaryosunu Brent Craft’ın yazdığı filmin yapımcısı ise Lauren Cribb.

Yönetmen Cashmir ise filmle ilgili olarak şunları söyledi:

“Esas plana göre filmin çekimlerine Nisan ayında başlayacaktık fakat Bitcoin’in değeri 19 bin Dolar’a kadar yükseldi. Sanırım prodüksiyonda biraz daha hızlanmamız gerekecek. Filmimiz insanları eğlendirmeyi hedeflerken aynı zamanda teknoloji ve paradaki bozukluğu dile getirecek. Film Bitcoin’in iyi ve kötü yanlarını ve geleceği nasıl etkileyebileceğini anlatacak”

2018'de çekimlerine başlanması beklenen filmde Arizona'da yaşayan iki kardeşin ortaya çıkardığı kripto parayı, internet üzerinden en yüksek fiyatı teklif edene satma hikayeleri ve sonrasında gelişen olaylar yer alacak.