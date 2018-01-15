Bitcoin Madencileri Rezervin Yüzde 80’ine Ulaştı

Bitcoin'in ortaya çıkmasından bu yana geçen 9 senede rezervlerin %80'i çıkarıldı. Geriye çıkarmak için yüzde 20’lik bir dilim kaldı. Peki, tüm Bitcoinler çıkarılınca ne olacak?

En çok dikkat çeken kripto para birimi olan Bitcoin stokunun yüzde seksenlik dilimi çıkarıldı. Bitcoin’in stokumu olur diyenler için kısaca bahsetmek gerekirse, sahte adı Satoshi Nakamoto olan Bitcoin mucidi dijital para birimini oluştururken toplam miktarı 21 milyonla sınırladı. Bu ayın başlarında madenciler 16.800.000 bit eşleniği çıkartarak rezervin beşte dörtlük bölümüne ulaşmış oldular.

Geriye çıkarılacak az miktarda Bitcoin kalmış olması, para biriminin şifrelenmesinin daha da zorlaşacağı anlamına geliyor. Hatta kalan %20’lik dilimin çıkarılmasının yaklaşık olarak 2033 yıllarına kadar süreceği öngörülüyor Ancak teknolojinin ilerleme durumu ve Bitcoin çıkarma zorluğu gibi birçok parametre bulunduğundan tam olarak net bir şey söylemek mümkün değil. Ayrıca Satoshi Nakamoto 2009 yılında ilk çıkartmayı başaran kişiyi 50 Bitcoin ile ödüllendirmişti. Belki rezervin %80’e ulaşmasını sağlayan bit eşleniğini çıkaran kişiyi de ödüllendirebilir.

Tüm Bitcoinler bittiğindeyse çıkartılacak yeni bir şey kalmayacak. Ancak işlem ücretleri döngü halinde tekrar çıkarılarak madenciliğin uzun ömürlü olması sağlanmış olacak. Kısaca, tüm rezerve ulaştıktan sonra Bitcoin aracılığıyla ne kadar çok işlem yapılırsa çıkarılmayı bekleyen o kadar çok Bitcoin olacak. Peki, sizce tüm Bitcoin rezervine ulaştıktan sonra düşük olan işlem ücretleri madenciliğin getirisini arttırmak adına yükseltilecek mi?