Bitcoin Madenciliği Herkes İçin Erişilebilir Oluyor

Son dönemlerde adından çokça söz ettiren Bitcoin madenciliği, herkes için erişilebilir olmanın yollarını aralıyor. Yeni yöntem sayesinde, pahalı donanımlar kurmadan, bulut madenciliği ile herkes Bitcoin üretebilecek.

Kriptokrasi madenciliği, önemli hesaplama gücü kullanarak ve karışık matematik denklemleri çözerek yeni bitcoin üretme işlemi olarak biliniyor. İşlem, 2009’da bitcoin’in doğumundan bu yana, yeni madeni paralar kazanılmasının tek yöntemiydi.

Dünya çapında binlerce madenci yeni Bitcoin'ler üretmek için rekabet halinde bulunuyor. Ancak kripto para madenciliği için sadece bilgisayarlarda yeterli bilgiye sahip olmanız yeterli değildi bazı açık kaynaklı, GUI madencisi gibi temel yazılımlarla birlikte çeşitli donanımlarda Bitcoin madenciliği için önem taşıyor.

Donanıma gelince ise, bir anakart, işlemci, ekran kartı ve teçhizatı serin tutmak için fan gerekenler listesinde bulunuyordu. Eskiden, sıradan bir bilgisayarla bile kolaylıkla Bitcoin madenciliği yapılabiliyordu çünkü henüz Bitcoin’lerin çoğu üretilmemişti ve işlemler çok basit matematik hesaplama işlemlerinden oluşuyordu. Ancak günümüzde Bitcoin’lerin çoğu üretildiği için inanılmaz derecede karmaşık ve zor matematik hesaplamaları yapılması gerekiyor. Bu nedenle günümüzde madencilik işlemi yapmak için özel donanıma sahip bilgisayarlarınız olması şarttır.

Bu soruna odaklanan ve halkın madenciliğe olan ilgisini farkeden şirketler, piyasada buldukları bir açıkla birlikte donanımlarını kiralama yoluna gittiler. Bulut madenciliğini bulan şirketler, donanımlarını kişilere veya şirketlere kiralayarak tüm değişkenliklerden doğacak riskleri ve kârı kullanıcıya devredecetme kararı aldılar. Kullanıcılar bu yöntem sayesinde, yatırımcı desteği olmadan doğrudan kazanabilcek ve daha fazla coin üretebileceklerdi. Firmalar tarafında erişimin daha az olacağı bulut madenciliği ile maliyetin azaltılması düşünüüyor.

Donanım pahalığının yanı sıra, Bitcoin üretmek büyük enerjilerin kullanımına da neden oluyor. Her Bitcoin’in üretilmesi yaklaşık 300 KWh güç tüketmektedir. Örneğin, İzlanda’da Bitcoin’e harcanan elektriğin, evlere harcanan elektriği geçeceği konuşuluyor. Durum böyle olunca, bu büyük elektrik tüketiminin, çevreye olan etkisi gibi ciddi sorunları ortaya çıkarabilir olması çevrecilerin eleştirilerinin artmasına sebep oluyor.