Bitcoin madenciliği yapabilmek için çok ciddi bir elektrik enerjisine ihtiyacınız vardır. Bir araştırma, tüketilen bu elektriğin korkutucu boyutlarda olduğunu gözler önüne seriyor.

Dünyanın odak noktası haline gelen son teknolojik gelişmelerin başına Bitcoin’i koysak yanılmış olmayız. Gerçekten devasa paralar dönüyor ve insanlar bu sisteme harıl harıl kafa yormakla meşguller. Bitcoin madenciliğiyle ilgili şöyle bir örnek verelim: Bu anlamda dünyanın en büyük veri merkezi Moğolistan’da bulunuyor. Bitmain adındaki bu veri merkezi, sahibine günde ortalama 250 bin TL kazandırıyor. Sanırım şimdi her şey biraz daha oturmuş oldu.

Bitcoin madenciliği demek, ayrıca yüksek miktarda elektrik enerjisinin tüketilmesi anlamına geliyor. İngiltere merkezli enerji karşılaştırma platformu olan Power Compare, yaptığı bir araştırma ile şu an Bitcoin madenciliği için harcanan enerjinin 20 Avrupa ülkesinin harcadığı enerjiden daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

Dünya geneline baktığımızda ise Bitcoin, yıllık 29.05TWh elektrik tüketiyor. Bunun, dünyanın toplam elektrik ihtiyacının %0.13’üne eşit olduğunu belirtelim. Ayrıca rapor Bitcoin’in gün geçtikçe daha fazla enerji harcadığı, son bir aylık dilimde %30’luk artış gösterdiği belirtiliyor. Eğer bu şekilde devam ederse Bitcoin madenciliği, 2019 yılında ABD’nin enerji ihtiyacının tamamını geride bırakmış olacak.

Power Compare’in elde ettiği bir diğer ilginç veri ise bu zamana kadar harcanan enerjinin minimum 1.5 milyar dolar seviyesinde olması. Üstelik bu hesaplama Bitcoin madenciliğinin, elektrik enerjisinin en ucuz olduğu bölgelerde yapılmış. Eğer kafanızda böyle bir işe girişmek varsa, harcanan bu devasa enerji miktarını ve size olan geri dönüşünü göz önünde bulundurmayı unutmayın.