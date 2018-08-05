Canaan Creative, Bitcoin Madenciliği Yapan TV Geliştirdi

Dünyanın en büyük ikinci bitcoin madenci cihaz üreticisi olan Canaan Creative, bitcoin madenciliği yapan televizyonunu tanıttı.

Canaan Creative adlı bitcoin madenciliği şirketi, "Avalonminer Inside" adlı madenci televizyonunu tanıttı. A3210 16 nm ASIC çipleriyle 2.8 TH/s gücündeki televizyon, yapay zeka özelliklerine de sahip. Bitcoin madenciliğinin gerçek zamanlı karlılığını hesaplayabilen cihaz, sesle kontrol edilme imkanı da barındırıyor.

Görsel temsilidir.

4K çözünürlüğünde 43 inçlik bir panele sahip olan televizyon, Canaan Creative platformu üzerinden çeşitli içeriklere de erişebiliyor. Bu özellikleriyle de diğer akıllı televizyonlardan hiçbir geri kalır yanı olmayan Avalonminer Inside, TV izlerken para kazanmanızı sağlıyor.

Bu yılın başlarında Hong Kong borsasında halka arz edilen Canaan Creative, bugüne kadar yaklaşık 200 milyon dolar yatırım aldı. 2017 yılında 30.000 adet mining rig satışı gerçekleştirerek piyasanın %19,5'luk kısmını ele geçiren şirket, ürün gamını genişletmeyi hedefliyor. Tanıtılan televizyon da bu hedefin ilk ürünü olarak öne çıkıyor. Gelecekte diğer ev ürünlerinin de madencilik yapabileceği sistemler geliştirebilir. Elektrik tüketimi açısından korkutucu olan bu durum, bir yandan da kazanç sağlamasıyla insanlarda merak uyandırıyor.