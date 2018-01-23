2017'de çıkan Patron Bebek filmini izlediniz mi bilmiyorum ancak İngiltere'de bir adam için Oscar'a aday gösterilen bu film oldukça kötü bir deneyimin parçası oldu.

Patron Bebek filmi, 2018 Oscar Ödül Töreni'ne aday gösterildikten sonra sosyal medyada büyük bir tartışmaya sebep oldu. Buna sebep olarak ise filmin oldukça vasat bir yapıda olması gösterildi. Filmle ilgili dönen tartışmaları hemen aşağıdan okuyabilirsiniz. Kısa tanıtımdan sonra konuya dönecek olursak; Patron Bebek, İngiltere'deki bir adam için "kutudan çıkan salatalık" etkisi yaptı. İnternetten, bitcoin madenciliği yapmak için 3000 Pound (16 bin 600 TL) değerinde teçhizat siparişi veren zavallı bir adam aldığı kargo paketini açınca büyük bir şok yaşadı. Dolandırıcılar adama (ülkemizde sıkça yaşanan salatalık veya patlıcan olayı gibi) Patron Bebek filminin DVD'sini göndermişlerdi.

Ichim Bogdan Cezar adlı adam Plymouth Herald'a verdiği demeçte olayın ayrıntılarını anlattı. Cezar, kendisinin ve bazı arkadaşlarının Tanlı ASIC İşlem Bitmain AntMiner S9'u 3,149.99 £ karşılığında satın aldıklarını söyledi. Alınan cihazın çok pahalı olduğunu söyleyen adam bunu bir yatırım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Cezar ve arkadaşlarının sipariş verdiği dönemde Bitcoin'in fiyatı da oldukça yüksek seviyelerdeydi ve daha da yükselmesi bekleniyordu. 5 Aralık tarihinde kargo şirketi tarafından getirilen paketi açan Cezar, tam da yatırım olarak gördüğü cihaza kavuşacaktı ki Oscar adayı animasyon filminin DVD'sinden başka bir şey göremez oldu.

Cezar hemen ürünü aldığı Minifigures Direct Ltd ile temasa geçti. Şirket, Cezara'a hata yapıldığını ve doğru ürünün 16 Aralık'ta geleceğini bildirdi. 11 gün daha umut dolu bir bekleyiş yaşayan Cezar yine umduğunu bulamadı. Bitcoin 19 bin doları aştı, 16 Aralık geldi ve geçti ancak madencilik cihazından hiç bir iz dahi ortalarda yoktu.

18 Aralık'ta sorunu çözmek için Amazon'a başvuran adam Amazon'dan da istediğini alamayınca araştırmaya koyuldu. Cezar, şirket hakkındaki dolandırıcılık şikayetleriyle karşılaştı. Bu, her Amazon müşterisinin dikkat etmesi gereken hikayenin bir parçası. 23 ve 24 Aralık tarihlerinde Cezar, imzaladığı sözleşme bağlamında iki kez geri ödeme isteğinde bulundu. Bu arada Bitcoin'in fiyatı da düşmeye başlamıştı ve Cezar'ın elinde sadece birkaç e-posta ve Patron Bebek DVD'si vardı.

Amazon tarafından Cezar'a İngiltere posta servisine gitmesi telkin edildi ve sorunun oradan kaynaklandığı söylendi anca o vazgeçmedi. Sonunda Cezar 20 Ocak tarihinde Amazon'dan geri ödeme aldı ancak kripto para piyasası %45 bir düşüş yaşadı.