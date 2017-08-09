Bitcoin Nasıl Oldu da Son Bir Hafta Rekor Üstüne Rekor Kırdı?

Son bir haftadır sürekli olarak kendi rekorunu tazeleyen ve 3400 dolar seviyesini de aşan Bitcoin’in başarısının arkasındaki sır ne?

Eğer yılbaşında Bitcoin’e yatırım yapmış olsaydınız, şu anda yaptığınız yatırım 3 kattan fazla değerli olacaktı. Peki ünlü sanal biriminin bu kadar hızlı değer kazanmasının arkasında ne var?

Bitcoin krallığını ayakta tutan bilgisayar programlarının geçtiğimiz ayın başında sistem güncellemesine gidilmesi konusunda bir fikir birliğine varılmıştı. Çünkü mevcut altyapı, Bitcon’e artan talebe karşılık verilmesi konusunda yetersiz kalmaya başlamıştı.

Bitcoin’deki işlemler, Bitcoin bloklarının birbirlerine eklenip kriptolanan blok zincirlerinin oluşturulması sonucu gerçekleşiyor. Fakat yeni güncellemeye kadar blok zincilerinin veri tabanı, 10 dakikada 1 megabayt veri işlemesine kadar yetebiliyordu -yani saniyede 7 işlem-. Büyük çaplı Bitcoin işlemlerinin yapılması ise eski sistemde saatler alıyordu.

Bu sorunun ortadan kaldırılması için Segwit2x adında bir yazılım fikri ortaya atıldı. Buna göre Bitcoin’deki işlemlerin bir kısmı bloklar dışına taşınacak ve paralel depolamayla Bitcoin işlemlerindeki veri transferi hızı arttırılacaktı. Şirket içerisindeki programcılar, bu güncellemeye %100 inanmışlardı.

Sonrasında Bitcoin Cash isimli çözüm ortaya atıldı ve verilerin bloklar dışına taşınmasına karşı çıkıldı. Bunun yerine blokların kapasitesinin 1 megabayttan 8 megabayta çıkarılması önerildi.

Taraflar arasında önce bir anlaşma sağlanamadı ve Bitcoin fiyatlarında sert dalgalanmalar gözlemlendi. Sonunda elektronik cüzdan hizmeti veren şirketler tavırlarını Segwit2x’ten yana kullandılar ve yaşanan ‘iç savaş’ da önlenmiş oldular, fakat bir de bölünme yaşandı: Bitcoin Cash, Bitcoin’den ayrılarak yeni bir sanal para birimi oldu.

Bu yaşananlar, Bitcoin’de işlem kapasitesinin artırılmasını ve dolayısıyla da fiyata yansımasını sağladı. Bunun dışında sanal paraların stoklanarak saklanması bazında hizmet veren firmaların Bitcoin’den yana tavır alması da sanal paranın değerini fazlasıyla etkiledi.

Son bir hafta, Bitcoin’in rekor üstüne rekor kırmasını ve sanal para biriminin 3400 dolar civarında bir fiyata yükselmesini sağladı.