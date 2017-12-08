Bitcoin Neden Bu Kadar Hızlı Yükseliyor?

2017’nin başında Bitcoin’in fiyatı 1000 doların altındaydı. Ekim ayında 5000 doların üzerine çıktı ve Aralık başında da 10000 doları gördü. Perşembe gecesi ise 17000 dolara yaklaştı. Hatta bazı ülkelerde 20000 doların üzerinde işlem gördü. Peki bu yükselişin ardındaki sebepler ne?

An itibariyle Bitcoin piyasasının toplam değeri 300 milyar dolara ulaşmış durumda. Köklü teknoloji firması Apple’ın hisse değerleri bile 30 seneden beri yükselmesine rağmen 869 milyar doları yeni görüyor. Bitcoin ise bunun 3’te 1’ine sadece 8 yılda ulaşmayı başardı. Üstelik büyük kısmını da son 1 yıl içerisinde elde etti. 2017’de Bitcoin %1600’lük değer kazandı. Yani durmak nedir bilmiyor ve bunun ardında da bazı nedenler yatıyor.

Dünyanın en köklü yatırım firmalarından Goldman Sachs'ın tüm hisseleri yaklaşık 90 milyar dolar ediyor. Yani sektörün devlerini bile yutacak bir yatırım aracı olan Bitcoin ekonomik sistemleri sarsmaya başladı.

Bu yükselişin ardındaki en büyük nedenlerden birisi, insanların Bitcoin’in geleceğine güvenmeleri. Şu anda küresel piyasada 16.000 doların üzerinde işlem gören sanal paraya yatırımcı yağıyor. Zamanında kara borsalarda ve kara para aklama yolarında adı geçen şeyin, altından daha değerli yatırım aracı olmasını sağlayan şeyler neler? Detaylara geçmeden önce, sanal para dünyasının nasıl işletidğine ilişkin ön bilgiye sahip olmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun için hemen alttaki içeriğimize gidebilirsiniz.

Büyük yatırımcıların astronomik değer artışındaki rolü:

Çoğu Bitcoin üreticisi ve yatırımcısı, değer artışının arkasında kurumsal devlerin varlığının yattığını belirtiyor. Çoğu dünya devi banka ve kapital ekonomi sermayesini elinde döndüren şirket, Bitcoin ile işlem yapma özgürlüğüne sahip. Hatta bazı şirketler bir bir bu sistemleri duyuruyorlar.

Ancak Bitcoin'in geleceği dijital göstergelerin yükselişine bağlı değil. Hükümetlerin bu büyük havuza karşı tavırları netleşmediği sürece bu böyle olacak. Paranın zaten uzun yıllardır dijitalleşmeye başladığı bir dönemde 300 milyar dolarlık sermayeyi göz ardı edip yasaklamak yürek istiyor.

Kurumsal şirketlerin sürece resmi olarak değil de, değer artışından faydalanmak isteyen bireysel yatırımcılar gibi katılmaları akıllıca bir yöntem. Sonuçta ne kadar para koyarsanız, o kadar kazanırsınız. Fakat kazandığınız milyarlarca doları bir anda “Bana bu kadar yeter” deyip sistemden çekerseniz, olan diğer ufak yatırımcılara olur. Ani değer kayıplarını engelleyecek bir sistem yok anlayacağınız.

Bu muhtemel değer kayıplarını engelleyecek tek şey, kurumsal devlerin vadeli işlem sözleşmeleriyle sürece dahil olmalarından geçiyor. Bitcoin ile ödeme kabul etmek, yatırım hizmeti vermek, kripto ekonominin firmalar elinde şekillenmesine ve sistemin güvenilirliğinin artmasına yol açacaktır.

Bazı analistler, Bitcoin’deki bu yükselişin büyük bir düşüş öncesindeki fırtınalar olduğu görüşündüler. Büyük firmaların büyük paralarla sürece dahil olması birden fiyatları uçursa da, yukarıda bahsettiğim gibi aniden geri çekilmeleri sistemi sarsacaktır.

Gelelim küçük (bireysel) yatırımcılara: Onların sanal para piyasalarındaki rolü nedir?

Bireysel yatırımcılar en az büyük toplar kadar faal durumdalar. Artık ülkemizde bile bir kahvehane ortamında bu Bitcoin’in ne olduğu konuşulmaya başlandı. Dijital çağa kolay bir şekilde ayak uyduran ülkelerin toplumlarında bireysel yatırımcı sayısında inanılmaz artış yaşanıyor. Haliyle hiçbir devlete bağlı olmayan küresel sistem Bitcoin blok zincirinden herkes payını alıyor.

Güney Kore ve Japonya’daki yatırımcı sayılarının artışı dikkat çekiyor. Hatta Japonya bu işi yasallaştırmaya ve insanları teşvik etmeye başladı. ABD’deki küçük yatırımcıların çoğu aracılık hizmeti sunan Coinbase şirketinden hizmet alıyorlar. Artık Coinbase’nin çoğu yasal para ekonomisiyle ilgilenen benzer firmadan daha çok müşterisi var.

Küçük yatırımcılar her yerdeler ve kar topu etkisi yaratarak Bitcoin’e resmen sürümden kazandırıyorlar.

Bu pazara küçük yatırımcı olarak girmenin tehlikeleri neler?

Eğer bu işe meraklıysanız ve ciddiye alıyorsanız buraya kadar sabredip okumuşsunuzdur. Bitcoin gibi sanal paraların karşısındaki en büyük tehdit yasal konulardır. Sistemlerin yöneticileri her ne kadar sanal para ekonomisindeki kirli işleri engellemeye çalışsalar da, tartışma yaratan şeyler var.

Ülkemiz özelinde konuşacak olursak, bakanlıklardan yapılan açıklamaya göre Bitcoin ve kripto ekonomiyi izleme durumundayız. Diğer ülkelerde de durum farklı değil. Ancak ani bir kararla sanal para yatırımcılığının ve üretimlerin yasaklanması tehdidini yok sayamayız. Çin hükümeti, kendi sanal para birimini piyasaya sürüp Bitcoin’i yasaklamanın peşinde. Hiçbir hükümet net bir tavır ortaya koyamıyor.

Diğer yandan sistemin temelleri ne kadar güvenli olsa da küçük yatırımcılar mağdur olabiliyorlar. Bitcoin’e merak salan ve kahvehanede sürekli bunu konuşup, dayısının oğlu aracılığıyla bu işe giren bir amcanın kişisel verilerini çalmak bir bilgisayar korsanı için çok kolay. Bu yüzden işleyişi iyice öğrenmek gerekiyor.

Eğer piyasaya girmek istiyorsanız, bu alanda hizmet veren birkaç Türk firması var, araştırmalarınız sırasında mutlaka rastlarsınız. Diğer yandan, en ince detayına kadar öğrenmeden büyük paralarla yatırım yapmanızı önermiyoruz. Küçük adımlarla başlayıp sistemin işleyişini kavradıktan sonra devam edebilirsiniz.

Bitcoin ve kripto ekonominin gelişmeleri hakkında bilgi sahibi olmak için takipte kalın.