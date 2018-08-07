Bitcoin Normalleşiyor: Binlerce ATM Noktası Kuruldu

Hızla gelişen ve güncellenen dünyamızda yeni para birimleri de bir o kadar ilgi görüyor. Bu noktada yavaş yavaş her alanda kullanılmaya başlanan bitcoin, beraberinde yeni ATM’leri de getiriyor.

Bildiğiniz üzere bitcoin para birimi ülkemizde ve dünyada büyük bir ilgi gördü. Yükselişi ve değer kaybedişi yüz binlerce kişi tarafından takip edilen bitcoin, hali ile devamında bitcoin ATM’lerine duyulan bir ihtiyacı da doğurdu. Teknoloji marketleri, gıda alışverişleri derken her alanda kullanmaya başlanılan yeni para birimi için şimdilerde dünya genelince binlerce ATM kuruluyor.

Coinatmradar.com’un bildirisine göre, dünya genelin toplamda 3.500 ATM inşa edildi. Bitcoin para birimine duyulan güveni ve kullanım kolaylığını artırmak amacı ile çoğaltılan ATM’ler, para birimini normalleştirmeye bir adım daha yaklaştı.

Şu an için adım başı rastlanamasa da çoğaltılmaya çalışılan bitcoin ATM’leri, tüketicilerin arayışını da azaltacaktır. Kullanıcıların bulunduğu her alana, normal ATM’lerin olduğu kadar sık yerleştirilmek istenen ATM’ler, yakın zamanda; fastfood dükkanları, restoranlar, alışveriş merkezleri ve sinema salonları gibi yerlere de eklenecek. Buradan da anlayacağınız üzere bitcoin para biriminin, daha sık kullanım yolu açılıyor.