Bitcoin Para Birimi Olmaktan Çıkıyor mu?

Bitcoin'in 2017 yılındaki önlenemez yükselişi devamında bir soruyu da getiriyor: Yoksa Bitcoin artık bir para birimi olmaktan çıkıp yatırım aracına mı dönüyor?

2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından geliştirilen Bitcoin'in o günden bu zamana olan değer kazanımı inanılmaz boyutlara varmış durumda. Öyle ki 2010 yılında 100 dolarlık bir Bitcoin alımı gerçekleştirmiş olsaydınız, şu an size geri dönüşü kaba bir hesapla 2 milyon doların üstünde olacaktı. Açıkça görülüyor ki bir yatırım aracı olarak Bitcoin müthiş bir değer.

Peki Nakamoto'nun Bitcoin'i keşfederken hayali bu muydu?

Nakamoto'nun görüşüne gerek dahi duymadan bu soruya 'Hayır' yanıtını verebiliriz. Nitekim kendisi bu para birimini bankaların denetimine ve dahiline gerek duyulmadan sanal alışveriş yapılabilmesi, bankalarla ilişki kurmadan da alım-satım gerçekleştirilebilmesi için icat etmişti. Buna karşın Bitcoin, günümüzde Wall Street (NewYok Borsası) tarafından dahi kabullenilmiş, insanların evlerini ve arabalarını ipotek ettirip satın aldıkları bir hal almış vaziyette.

Uzmanlar artık Bitcoin'in bir para birimi değil, varlık aracı olarak görülmeye başladığı görüşünde. İşin ucunun nereye varacağı ise tam bir muamma; insanların bu sanal para birimiyle dijital emeklilik yoluna gitmesi dahi söz konusu olabileceği gibi, bunca talep sonrası birden bire dibi görmesi de tartışılmıyor değil.

En basit bakış açısıyla dahi uzun vadede hiç zarar ettirmeyen bir yatırım türü olması imkansız. Nitekim birileri kazanırken birileri kaybetmeli; ekonominin bütün temeli buna dayanıyor. Bakalım gelecek dönem Bitcoin için neler getirecek.