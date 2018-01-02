Bitcoin Patlamamak İçin Dövüşmeye Devam Ediyor

Bitcoin ve diğer altcoinler, sonlarının kolay kolay olmayacağını bizlere gösteriyor. Kripto paralar yeniden yükselişte.

2017’nin başlarında 1000 dolar civarında olan Bitcoin’in şu anki piyasası 14-15 bin dolar civarında. Hatta ben bu satırları yazarken, Bitcoin piyasasında ciddi hareketlenmeler sonucunda 1000 dolar civarında bir artış yaşandı. Bu artış ne yönde ilerleyecek bilmiyorum, ancak Bitcoin’in kolay kolay pes etmeyeceğini görmüş olduk.

Aralık ayının ortalarında 19 bin dolara kadar çıkan ve daha sonrasında 13 bin dolara doğru keskin bir düşüş yaşayan Bitcoin, akıllara “balon patladı” düşüncesini getirmişti. Daha sonrasında 13 bin dolarda direnmeye çalışan Bitcoin, bir süredir 13 ila 16 bin dolar arasında tutunmaya çalışıyor. Bitcoin, aşırı uçlu yolculuğuyla kolay kolay patlamayacağının ve esneklik payının çok yüksek olduğunun sinyallerini veriyor.

An itibari ile 14.817 dolardan işlem gören Bitcoin, kendisi ile beraber tüm kripto para birimlerini düşürmüştü. Bugünkü listelere baktığımızda ise aynı şekilde tüm kripto paraların birlikte kalkışa geçtiğini görüyoruz.

Yeni verilere göre kripto para piyasası yeniden o şaşalı günlerine dönüyor. O anlık düşüşün heyecanını ve stresini üzerinden atmayı başaran yatırımcılar, yeniden kripto paraya yönelmeye başladılar. Yine de, hiç beklemediğimiz bir anda yeni sürprizler görebiliriz.

Pek çok analiste göre 2018, kripto para piyasası için 2017’ye nazaran daha yumuşak bir yıl olacak. Yumuşak yükseliş ve düşüşler beklenen 2018’in şu ana kadar ki performansı pek böyle olmayacakmış gibi dursa da, asıl etki yakında ortaya çıkacaktır.