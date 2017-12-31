Çin’in para birimi yuan üzerinden yapılan bitcoin ticareti hükümetin baskısı sonucunda 2017 yılında çöküş yaşadı.

Amerikan doları ise 2017 yılı sonu itibariyle en popüler bitcoin döviz paritesi olma yolunda ilerleme kaydederek, 2014 yılı başlarında edindiği dominant piyasa pozisyonunu tekrar elde etti.

Morgan Stanley’in ‘Bitcoin Decoded’ adlı yazısının bir bölümünde yayınladığı bir tablo, bitcoin-FIAT satışlarının değişken pozisyonunu yıllara göre gösteriyor:

Yukarıdaki tablonun bitcoin ticaretinin coğrafi dağılımını kesin olarak yansıtan bir gösterge olmadığını akılda bulundurmakta fayda var. Örneğin Amerikan doları Amerika dışında bir çok ülkede kullanılmış. Fakat bitcoin ticaretinin küresel dağılımına yönelik genel bir gösterge olma özelliğini taşıdığını söyleyebiliriz.

Yuan-bitcoin alışverişi 2016 yılı Aralık ayında %90 seviyelerindeyken, Ocak 2017 itibariyle %30 seviyelerine düşmüş. Piyasada yaşanan bu devasa çöküş, Çin Merkez bankası’nın olası piyasa manipülasyonları, para aklama faaliyetleri ve resmi olmayan finans kaynağı oluşturma girişimlerini araştırmaya yönelik olarak ülkenin en büyük bitcoin piyasalarında başlattığı soruşturma ile aynı tarihlere denk geliyor.

Çin piyasasındaki bu çöküş, kripto para birimlerinin Eylül ayında yasaklanması ve büyük platformların operasyonlarını durdurmasıyla zirve noktaya ulaşmıştı. Morgan Stanley’in tablosuna göre Kasım ayı itibariyle yuan-bitcoin hacim oranı %0’a düşüyor.

Yuan hacminin düşmesiyle birlikte Amerikan doları, Japon yeni ve euro ticaretlerinde bitcoin piyasasında artış yaşanıyor. Bitcoin’in 2017 yılı içerisinde dolara karşı %1.500’lük bir artış göstermesi, kurumsal yatırımcılar da dahil olmak üzere Amerika çapında bir çok yatırımcının dijital para birimine yönelmesine neden olmuştu.

Japonya’daki hacimler, Japon hükümetinin bitcoin’i bu yılın Nisan ayı itibariyle resmi bir ödeme yöntemi olarak kabul etmesiyle birlikte artış kaydetmişti.