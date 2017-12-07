Dün gece saatlerinden bu yana astronomik bir şekilde yükselmeye devam eden Bitcoin, tarihi bir barajı daha geride bıraktı. Sanal para birimi artık 15.000 dolar üzerinden işlem görüyor.

Bitcoin, yatırımcılarına son 4 gündür birim başına günde ortalama 1000 dolar kazandırdı. Ekonomistlerin geleceği hakkında henüz net bir tavra sahip olamadığı Bitcoin, uçuk miktarlarda yatırım almaya devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde size Bitcoin'in 13 ve 14 bin dolar sınırını büyük hızla geçtiğinden ve 15 bin sınırına yaklaştığından bahsetmiştik.

An itibariyle Coinmarketcap.com üzerindeki verilere göre Bitcoin 15.000 dolar barajını geçmiş durumda:

Son aylarda ekonomiye ve yatırıma dair bilinen her şeyi değiştiren Bitcoin, tarihin en unutıulmaz finansal olayları arasına girmeyi başardı. Uzmanlar 15.000 dolar gibi bir sınırın 2018 yılına girmeden geçilebileceğini Ağutos 2017'den bu yana dile getiriyorlardı.

Diğer yandan bu inanılmaz yükseliş, son bir haftada Bitcoin'e %50 değer kazandırdı. Geçtiğimiz hafta salı günü bir önceki tarihi baraj olan 10.000 dolar aşılmıştı. Hemen ardından dünyanın önde gelen finans uzmanları, Bitcoin'in yasaklanması ya da vergilendirilmesi gerektiğine dair görüşlerini bildirdiler.

Ülkemiz özelinde hükümetin Bitcoin'e yönelik tavrı henüz net değilken, bu yükselişler sonrasında, meclis gündeminde kendine yer bulacağını düşünüyorum.