2017’nin Ekim ayı, eğer Bitcoin yatırımcılarının mutluluk, yatırımcı olmayanların pişmanlık ayı olarak tarihe geçti. Kripto paraların en değerli birimi Bitcoin, 15 gün içinde üçüncü barajını aşarak 6000 doların üzerine çıktı.

Kripto para, tıpkı online oyunlardaki yasal olmayan ve sanal ürünlerin ticareti için kullanılan denetimsiz bir para birimi olarak ortaya çıktı. Ancak takvimler 2009 yılını gösterdiğinde internet üzerinden Bitcoin satın alma ve sanal olmayan ürünlerin ticaretinde kullanılmaya başlandı.

Bu sanal takas ortamı, insanların daha fazla Bitcoin almalarına ve normal şartlarda yasal paralarla ulaşamadıkları şeyleri satın almalarına yol açtı. Haliyle Bitcoin’in yatırım hacmi yükseldi ve kontrolsüz yükselişini sürdürmeye devam etti.

Dönem dönem yatırımcılarını zarara soksa da Bitcoin, çağımızın en büyük yatırım araçlarından birisi haline geldi. Çünkü uzun vadede, çok küçük miktarları bir servete dönüştürmeyi mümkün kıldı. 2017 yılının Ekim ayına geldiğimizde ise bu kazancın zirvesini gördük ve ekonomi tarihinde ilkler yaşadık.

Geçtiğimiz haftalarda 1 Bitcoin 5000 doların üzerinde çıktı ve bu çıkış, kırılan ilk rekoru doygunluk seviyesine kavuşturdu. Ardından 5500 doları gördük ve uzmanlar, önlenemez yükselişin 6000 doları aşacağını söylediler. İşte bu sözler an itibariyle doğrulandı ve 6000 dolarlık baraj da kısa sürede aşıldı.

Kripto para araştırma merkezi CoinDesk'e göre Bitcoin, Cuma günü 6.063 $ seviyesine ulaştığı da doğrulandı.

Gezegen üzerindeki en yüksek değerli kripto para bundan 10 yıl önce 0.5 dolardı. Artık uzmanlar yatırımcıların daha dikkatli olması gerektiğini ve hacim olarak doygunluk seviyesine ulaşıldığını vurguluyorlar. Özellikle birkaç aylık kısa vadeli yatırımlarda büyük düşüşlerin kapıda olduğu belirtiliyorlar.