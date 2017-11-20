Dün gece saatlerinde yeni bir rekora daha imza atan Bitcoin, 8100 dolar barajını da geçti.

Geçtiğimiz hafta pazar günü (12 Kasım 2017) Bitcoin, en dip noktayı görmüş ve 23 bin 685 TL’ye kadar gerilemişti. 13 Kasım’da tekrar yükselişe geçen Bitcoin, 15 Kasım’a gelindiğinde 27 bin 700 TL’ye kadar çıktı. Dün akşam saatlerinde yeni rekorunu kıran Bitcoin, 8100 doları aşarak birim fiyatını 31 bin TL’ye yükseltti.

Bitcoin’in değerlerinin böyle sürekli dalgalı olmasının bazı sebepleri var. Örneğin geçtiğimiz hafta bu kadar değer kaybeden Bitcoin’in karşısında popülaritesini hızla arttıran Bitcoin Cash var.

Yakın bir zamanda çatallanma yaşayan Bitcoin Cash’in bu çatallanmayı yaşamasının ana nedeni ise madencilik protokolünün güncellenmesini sağlamaktı ve görünüşe göre bu başarıyla tamamlanmış durumda.

Kripto para dünyasındaki bölünmenin nedenleri, aslında SegWit2X’e kadar uzanıyor. SegWit2X’in iptal olması sonrası birçok yatırımcı alternatif ararken, tercihleri genel olarak Bitcoin Cash oldu. Elbette bu tercih yalnızca yatırımcılar tarafından gerçekleşmiş değil.

SegWit2X’in gerçekleşmesini isteyen New York uzlaşmasını imzalayan taraflar, yatırımlarını Bitcoin Cash’e yönlendirdiler. Ve hatırlarsanız bu andan itibaren Bitcoin Cash’in değeri bir anda 600 dolardan 2500 dolara fırladı.

Birçok madencinin bir anda Bitcoin Cash’e yönlenmesiyle birlikte madencilerin coin kazanması da zorlaşmış oldu. Bitcoin tarafı ise bundan olumsuz olarak etkilendi ve ciddi bir düşüş yaşayarak yakın zamanda 5400 dolar seviyesine kadar düştü. Bu sebeple biriken yüz binlerce işlem sebebiyle madencilerin ödül kazanması daha da kolaylaştı. Bunu fark eden bir grup madenci ise taraf değiştirerek tekrar Bitcoin madenciliği yapmaya başladı. Anlayacağınız Bitcoin’in sürekli artık gerilemesinde bu faktörlerin önemi çok büyük.