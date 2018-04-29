Bitcoin Sıkıcı Bir İstikrar Dönemi Yaşıyor Olabilir

Bitcoin'in geçtiğimiz yıl sonuna doğru bir anda oldukça yüksek seviyelere çıkmasının ardından şimdilerde daha stabil bir duruma geçti. Uzmanlar tarafından bu durum "nispeten sıkıcı bir istikrar dönemi" olarak yorumlanıyor.

Dünya üzerinde bir regülasyon dalgası dalgası ticaret hacimlerinde bir çöküşe yol açtı. Kriptokrasi reklamları ve bağlantılı internet sitesi reklamları artık reklamlarda yer almıyor ve Bitcoin artık Google aramalarında bir hüküm sürmüyor. Yatırımcılar, büyüyen Bitcoin'in ne olacağını anlamaya veya ne istediğini anlamaya çalıştığında, en çok bilinen kripto para birimi varoluşsal bir krize girmiş gibi. Bildiğiniz gibi adı geçen kripto para birimi Aralık ayının sonlarına doğru 20 bin dolar sınırına kadar uzanmıştı ve yeni yılla birlikte düşüş eğilimi içerisine girmişti.

2017 yılında Bitcoin'in gök gürültülü fırtınalarını yükselten küçük işletme yatırımlarıyken hükümetlerin ticaret yasakları, bankaların bir kenara itmesi sonucu bu yatırımcıların yerini varlıklı bireyler ve yerleşik finansal firmaları aldı. Zira ne kadar büyük oyuncu o kadar büyük hamle anlamına geliyor.

Öte yandan CryptoCompare tarafından yapılan analize göre, kripto para birimi Mart ayında günlük ortalama olarak 9.1 milyar dolar değerinde işlem hacmine sahipken Nisan ayında 7.4 milyar dolara geriledi. Bitfinex, Poloniex, Coinbase ve Bitstamp dahil olmak üzere çeşitli borsalardan alınan verilere göre günlük alışveriş hacimleri Aralık-Mart arasında yarıdan fazla düşüş yaşadı. CryptoCompare göre ise en büyük işlem hacmi 22 Aralık tarihinde gerçekleşti. 8 Nisan tarihinde ise hacim geçen Ekim ayından bu yana en zayıf halini aldı ve 4.6 milyar $ 'a geriledi.

Ancak Bitcoin bu dalgalanmalardan mıdır yoksa hükümet engellemelerinden midir bilinmez, büyük kurumların birçoğunun, bitcoin'in temel blokaj teknolojisinin finans sektörünü nasıl değiştirebileceğini merak etmesine rağmen, bitcoin yaygın bir şekilde para birimi olarak kabul edilmedi ve içsel bir değere sahip olamadı. Bu da yatırımcıların bir fiyat tahmin etmesini zorlaştırır hale getirdi. Ancak ne olursa olsun Bitcoin hala ağırlığı gayet yüksek olan bir kripto para olarak dolaşımına devam ediyor ve en istikrarlı dönemlerinden birini yaşıyor.