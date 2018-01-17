Bitcoin, Son 24 Saatte %26 Değer Kaybı Yaşadı!

Kripto para dünyasını en değerli birimi olan Bitcoin, ani bir düşüş dalgalanmasına girdi. Dün sabah saatlerinden bu yana hız kesmeden değer kaybeden kripto para birimi, 11.000 doların altına düştü.

Asya ülkelerinde Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine karşı alınması planlanan yasal önlemlerin söylentisi bile Bitcoin’e darbe vurmaya yetti. 2013 yılında sadece bir yatırımcının Bitcoin değeri 150 dolar seviyesindeyken yaptığı yatırımla, değerini 1000 dolara çıkarttığının anlaşıldı. Üstelik bu yatırımcı sahte bir bot yazılımıydı ve bu değer artışını yaşatan şey, 600.000 Bitcoin’in 188 milyon dolar karşılığında satın alınmış olması değildi.

İlk ve en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, bu sefer farklı etkiler altında ve biraz da güven kaybederek düşmeye devam etti. Salı günü sabah saatlerinde başlayan düşüş hareketi, çarşamba günü aynı saatlerde durgunlaştı. An itibariyle Bitcoin 11.000 dolar barajının biraz üzerinde seyrediyor.

Bitcoin’deki bu dalgalanmalar, piyasadaki en büyük yatırım hacmine sahip olan diğer kripto paraları da etkiledi. Ripple ve Ethereum, ani değer kayıpları ve kazançlarıyla riskli dalgalanmalar kaydettiler.

Uzmanlar Bitcoin ile özellikle Asya kırsallarında yürütülen yasa dışı faaliyetlerin, Çin ve Güney Kore gibi ülkelerin yasaklama kararı almalarında etkili olduğu görüşündeler. Bilhassa Çin hükümeti, geniş topraklarındaki kırsallarda yürütülen madencilik faaliyetlerini ve buralardan elde edilen gelirlerle yapılan yolsuzlukları engelleyemiyor.

Aralık ayında 20.000 dolar barajını gören Bitcoin, son 1 ayda neredeyse %50 değer kaybetmiş oldu. Bitcoin’in bu değeri kazanması da neredeyse aynı vakti almış, yatırımcıların cebini doldurmuştu. Şimdi ise yapılan kardan zarar durumu söz konusu.