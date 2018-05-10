Son ayların gündemden hiç düşmeyen konusu kripto para, bir Hollywood yapımının yeniden çekiminin ana konusu olmayı başardı.

Yaz aylarına yaklaşırken, teması kripto para olan birçok film izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oirjinali 1972'de piyasaya çıkan Super Fly'ın 2018 versiyonu olan Superfly, 11 yaşından beri çetelerle içli dışlı olan bir gencin hayatını anlatıyor.

Uyuşturucu, müzik ve soygun temalarını bir araya getiren yapımın ana karakteri, nakit parayı kripto olarak değerlendiren ve bunun ticaretiyle para kazanan bir çete üyesinin aksiyon dolu macerasını işleyecek. Drake, Rihanna gibi ünlü sanatçıların kliplerinin yönetmenliğini yapan Director X'in çektiği film, Sony Pictures Entertainment etiketiyle yayınlanacak.

Açıkçası filmin fragmanı pek ümit vadetmese de bizleri yanıltacağını umut ediyoruz. 15 Mayıs'ta izleyiciyle buluşacak olan filmin başrollerini Trevor Jackson ve Jason Mitchell paylaşıyor.