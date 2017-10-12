Bitcoin, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı ve 5.220 Dolara Çıktı

Bitcoin astronomik yükselişini sürdürüyor. 12 Ekim 2017 itibariyle bugüne kadar en büyük sıçrayışını gerçekleştiren bağımsız ve kriptolu para biriminin neden bu kadar yükseldiğini açıkladık.

1 Bitcoin’in fiyatı yalnızca bir gecede % 8’lik artışla 4.780 dolardan 5.220 dolara yükseldi. Ardından takip eden süreçte 4.900 dolara ve hafif bir düzelmeyle 4.788 dolara kadar geriledi. Yer çekimi kurallarını hiçe sayan bu yükseliş, Bitcoin’i kısa vadede servet sahibi olmak isteyen yatırımcılar için en ideal kaynak haline getirdi.

Son 10 saat içindeki değişimin ardında birçok sebep yatıyor. Çin pazarının küresel piyasaya etkisi dolayısıyla Bitcoin dövizi neredeyse yeniden yapılanıyor ve Japonya pazarı, ABD’nin de üzerine çıkarak en büyük Bitcoin pazarına dönüştü.

Net şekilde bu sıçrayışın ardındaki üç temel sebep şu: İlki Kasım’da yaşanan SegWit2x olayı, ikincisi Japonya’nın Bitcoin’i ulusal olarak lisanslama girişimi ve son olarak ABD pazarındaki Bitcoin pazarında talebin yükselmesi.

Cryptocoinsnews tarafıdan yayınlanan rapora göre 2016 Kasım ayında yaşanan SegWit2x çatalı, Bitcoin'in kısa vadeli fiyat eğilimini sürekli hale getirdi. Büyük Çin madenciliği havuzları, kaynaklarının hepsini SegWit2x parasına veya B2X blok zincirine tahsis edeceğini açıklayınca küresel pazar da güvenli bir hale geldi.

Yapılan açıklamalara göre madenciler, artık daha karlı pazarlara yöneldikleri için yatırımını yönetmeye çalışan kişi sayısı da azalıyor, artık yatırımcılar sadece piyasaları takip etmekle yetinebiliyorlar.

Ayrıca Bitcoin yatırımcılığı bireysel olmaktan çıkıp kurumsal şirketlere dönmeye başladı. Bu da daha güvenilir ve uzun ömürlü para kaynağı demek. Bu kaynaklarda olaya daha finansal yaklaştığından döviz işlemleri, güvenilir bir hal almaya başladı. ABD’nin tüm dünyayı etkileyen finans sektöründe faaliyet gösteren kurumsal şirketler, olaya dahil oluyor.

Japonya’nın Bitcoin’i kontrol altına almaya çalışması, Rusya’nın yasallaştırma çabaları ve kurumsal şirketlerin düzenli para akışlarına güvenerek yatırımcı olmaları, bu hızlı yükselişin başlıca nedenleri. Ayrıca neresinden baksanız olumlu gelişmeler yaşayan küresel pazar, dünya ekonomisinin seyrini kriptolu para birimiyle değiştirdi bile.