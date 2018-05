İzmo ortaklığıyla geliştirilen ve global pazarda hizmet vermeyi hedefleyen Türkiye menşeli kripto para borsası YUEX, yakında hizmete giriyor. Güvenli ve kullanıcı dostu alt yapısıyla ilk etapta yerli yatırımcıların tüm sorunlarını çözmeyi planlayan YUEX’te yerinizi ayırtmak için neler yapmanız gerektiğini ve sistemin dikkat çeken özelliklerini sizin için anlattık.

Kripto paralar, dijital çağın son buluşu olan Blok Zinciri teknolojisinin en önemli çıktılarından birisi. Herhangi bir merkezi olmayan para birimleri, 2017 yılının sonuna doğru yaşanan değer artışlarıyla pek çok insanın gündemine girdi. Çağımızın en önemli konularından birisi olan finansal teknolojinin, Blok Zinciri etrafında yeniden şekillenmesi herkesin ilgisini çeken bir konu haline geldi.

Kripto paralara ilgi duyan insanların sayısı ülkemizde de her geçen gün artıyor. Artan bu ilgi ile birlikte kripto para yatırımcıları; daha güvenli altyapı sunan, hızlı ve çözüm odaklı destek sağlayan, sektörde rekabetin artmasına bağlı olarak düşük komisyon oranlarıyla hizmet veren platformların arayışı içerisine giriyorlar.

İşte tam da bu boşluğu dolduracak, İzmo’nun da ortak olarak yer aldığı tüm dünyaya açılacak kripto para borsası YUEX, yakında hizmete giriyor:

Dağıtık olarak tasarlanan, dikey ve yatay olarak genişleyebilen altyapı mimarisi sayesinde YUEX, kripto para yatırımcıları arasında “pump” olarak tabir edilen durumlardan kaynaklı, yoğun kullanıcı trafiği ve yüksek işlem hacmini kaldırabilecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu bağlamda YUEX global rakipleri ile yarışabilecek ve kullanıcı trafiğinden kaynaklı açmazları ortadan kaldırabilecek bir teknoloji ile donatılmıştır. İki aşamalı doğrulama sistemi ve soğuk depolama gibi olmazsa olmaz güvenlik standartlarının yanı sıra YUEX, müşteri hizmetleri ve yatırımcı memnuniyeti anlamında da fark yaratmayı hedeflemektedir.

YUEX’in ön plana çıkan, kullanıcı dostu diğer özellikleri ise şu şekilde:

7 gün 24 saat boyunca kesintisiz müşteri desteği sunacak olan YUEX, yaşanabilecek her türlü sorun ve merak edilen her konu için detaylı cevaplar verebilecek samimi, aktif bir sosyal iletişim kanalı kurmayı hedeflemektedir. Transfer işlemleri ve alım - satım komisyonları için düşük ücretler almayı planlamaktadır. Bankacılık sisteminin handikaplarından birisi olan ve sadece mesai saatleri içerisinde para transferine izin veren yapı, YUEX üzerinde yapılacak olan alternatif ödeme sistemleri entegrasyonları sayesinde haftanın her günü, günün her saati şeklinde mümkün olacaktır.

Global pazarı hedefleyen YUEX’in ortakları kim?

YUEX farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve birçok girişimde beraber çalışan üç firma tarafından kurulmuştur. Webtekno, Teknostore ve Kafa Topu serisiyle ülkemizi dünyada temsil eden İzmo; Blockchain (Blok Zinciri) tabanlı yazılım teknolojileri geliştiren, Türkiye’nin en büyük internet sitelerini barındıran hosting firması Netdirekt ve Türkiye’de Bitcoin ile ödeme kabul eden ilk yerli e-ticaret girişimi olan Binbircesit.com firmaları YUEX’in kurucuları arasındadır.

YUEX açıldığında haberdar olmak, platformun ilk kullanıcılarından arasına katılmak yapmanız gereken sadece bir şey var:

Yuex.com açıldığında tarafınıza davetiye gönderilmesi için, hemen buradaki bağlantıya tıklayıp e-posta adresinizi ya da telefon numaranızı bırakabilirsiniz.

YUEX’teki gelişmelerden haberdar olmak için Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilir, görüş ve önerileriniz için info@yuex.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Ripple ile entegrasyonu tamamlanan platforma, geliştirme aşamasında eklenmeye devam edecek olan yeni kripto paraların seçiminde YUEX’e yapılan geri bildirimler dikkate alınacaktır. Daha fazla kripto para seçeneği için hemen aşağıdaki anket üzerinden fikrinizi belirtebilirsiniz.