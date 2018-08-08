Geçtiğimiz günlerde yeniden değer kazanarak yatırımcılarına rahat bir nefes aldıran kripto para piyasası, bir anda büyük bir değer kaybı yaşamaya başladı.

Özellikle Bitcoin ile gündeme gelen ve geçtiğimiz kış yaşanan yüksek değer artışı sayesinde popülaritesini de artıran kripto para borsası,son dönemlerin en büyük düşüşünü yaşadı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yetkililerinin Bitcoin ile ilgili almaları beklenen ETF kararını beklemeye almalarının ardından yaşanan düşüş bitcoin borsasına %10 olarak yansırken, Ethereum ve Bitcoin Cash gibi diğer kripto para birimlerinde de düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz sene reddedilen ancak sonrasında tekrar sunulan Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) teklifiine dair yeni kararın açıklanması ertelendi. ETF kararı yalnızca Bitcoin ile ilgili olmasına rağmen, birçok alternatif kripto para, Bitcoin'den daha kötü düşüşler yaşadı. Piyasanın, açıklamanın ertelenmesi kararına tepkisi sonucu 7,100 dolar seyrinden 6,367 dolara kadar gerileyen bitcoin, %9,71'lik bir düşüş yaşamış oldu.

Açıklamanın 30 Eylül tarihine kadar yapılacağı belirtiliyor ve ETF'nin onaylanması halinde Bitcoin'de ciddi bir değer artışı yaşanması bekleniyor. Komisyonun erteleme kararına dair sebebi ise durumu değerlendirmek için daha geniş bir zamana ihtiyaçlarının olması.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yardımcı sekreteri Eduarda Aleman, komisyonun kararını 'Komisyon, önerilen kural değişikliği üzerinde harekete geçilmesi için daha uzun bir süre tayin edilmesinin uygun olduğunu düşünüyor, böylece önerilen kural değişikliğini dikkate almak ve değerlendirmek için yeterli zamana sahip olacaklar' sözleriyle açıkladı.