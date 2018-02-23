Kripto para borsalarındaki yüksek kesintilerin yarattığı tepkiye ilaç gibi gelecek olan Robinhood uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden yayınlandı. Şu anda ülkemize kapalı durumda olan mobil borsa uygulaması, kesintisiz alım ve satım işleminin mümkün olduğunu gösteriyor.

Yerli kripto para borsalarına yatırım yapmak isteyenler, yüksek tutarda kesinti yapıldığının farkına varmışlardır. Eğer belirli oranlarda kar elde eder, alım ya da satım yaparsanız, çoğu platform bu hizmet için komisyon alır. Aslında temel anlamda bu sorun kripto para piyasasının geneli için geçerli. Hatta Bitcoin ile alışveriş yapabildiğimiz Steam, sırf yüksek kesinti oranlarından dolayı bu hizmeti iptal etmişti.

Haliyle ortaya büyük bir kitle tarafından beklenen bir hizmet açığı çıkmış oldu. Komisyon kesintisi yapmayan kripto para brokerlığı platformu Robinhood, Ocak 2018’de duyurulduğu ilk günden bu yana büyük bir ilgiyle bekleniyordu.

Kirpto para piyasasının en değerli birimleri olan Ethereum ve Bitcoin yatırımlarından, alış ve satış işlemlerinden sıfır komisyon ilkesiyle yola çıkan platform, henüz ülkemizde hizmete sunulmadı. Ancak sunulacak olsa bile yoğun ilgiden dolayı tam 1 milyon insanı beklemek durumundaydık.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Coinbase bile komisyon alırken Robinhood’un bu cesur girişimi, onu zirveye taşıyabilir. Robinhood aslında son 5 yıldır komisyonsuz bir şekilde hisse senedi alım satımı gerçekleştiren bir finansal teknoloji girişimiydi. Şimdi de Blok Zinciri teknolojisinin yavruları olan kripto paralarda aynı sistemi uygulamaya koyuldu.

Robinhood uygulamasına erişim şu an için yalnızca ABD’nin Kaliforniya, Massachusetts, Missouri, Montana ve New Hampshire bölgeleriyle sınırlı durumda. Yakın zamanda yoğun talepten dolayı şirketin küresel pazara da açılması bekleniyor.