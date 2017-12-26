Yükseliş ve düşüşleriyle, artan değeri ve tartışmalarıyla sürekli gündemde olan Bitcoin, meraklısını cezbediyor. Ancak bu işe girmeden önce bilinmesi gereken bazı temel hususlar var. Kimse parasının bir heves uğruna yanmasını istemez.

Bugünlerde, ekonomi tarihinin en büyük balonlarından birisine ya da gerçek bir para devrimine doğru gidiyor olabiliriz. Tüm tartışmalar ve söylemler dışında, mantıklı ve bilinçli yatırımcıların kazandığı Bitcoin ve kripto para sistemleri, gün geçtikçe popüler hale gelmeye başladı.

Çevremizdeki insanların çoğu, bir anda Bitcoin konuşmaya ve yatırımcısı olmaya yönelik düşüncelerini aktarmaya başladı. Her ekonomik olayda olduğu gibi bu konuda da yaşanan bilgi eksikliği çoğu insanın mağdur olmasına yol açtı. Kaybettikleri paralar ise, sistemi bilenlere ve bilinçli yatırımcılara yaradı.

Hala aklınızın köşesinde bu işe girmeye yönelik düşünceler varsa, aşağıdakileri de o düşüncelerin yanı başına iliştirmeniz gerekiyor. Bunu bizler uydurmuyoruz, uzmanlar söylüyorlar.

1. Küçük başlayın:

Bitcoin ya da diğer kripto para sistemlerine girdiğiniz ilk anda, varınızı yoğunuzu bir anlık heveslerle çarçur etmeyin. Evini arabasını satıp sistemin inceliklerini kavramadan, grafik okumayı bilmeden mağdur olan çok insan var.

Bitcoin, kişisel finans uzmanları bulacağını bir alan değildir. Modern bankalar ve yatırımlar gibi işlemez. Örneğin bir başka hesaba göndereceğiniz Bitcoin’i yanlış hesaba gönderirseniz, arayıp düzeltme yapabileceğiniz banka bulamazsınız. Dolayısı ile tüm sistemi kavrayana dek küçükten başlamak son derece önemlidir.

2. Her hareketinizi kayıt altına alın:

Bitcoin cüzdanlarınızın hesap bilgilerini güvenlik açısından çevrimdışı yerlerde saklayın. Bunun için bir Word belgesi açıp çıktınızı aldıktan sonra silebilir ve tamamen defter ya da kalemle çalışabilirsiniz.

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Yukarıdaki temsilen gösterdiğimiz bir hesap anahtarıdır. Aynı zamanda cüzdanınıza erişmek için verilen şifrenizi de dijital olmayan şekillerde saklamak, güvenlik için önemli bir etmen. Bu verileri paylaşmamalı veya kaybetmemelisiniz. Çünkü her iki durumda da, şifremi unuttum seçeneğiniz bulunmuyor. Bu özel verileri kaybederseniz, yatırımızı da kaybedersiniz.

3. Dijital olan her şeyin bir açığı vardır, önleminizi alın:

Nakit paranızı Bitcoin’e dönüştürmek isterseniz, bir adet hesaba ihtiyacınız olacak. Bu hesap aracılığıyla herhangi bir borsadan kimlik onayı almak ve arzu ettiğiniz yatırım miktarını, sisteme yönlendirmek birkaç gününüzü alabilir.

Bu onaydan sonra bütün kripto para varlıklarınızı koruyabilecek harici cüzdan donanımı satın alın. Çünkü dijital ortamda bulunan cüzdanlarınız içindeki paranız, aniden kaybolabilir. Bu verileri saklamak için geliştirilen USB bellek boyutundaki cüzdanlar sizi koruyacaktır.