Bitcoin Yine Çatallandı, Sırada Bitcoin Diamond Var!

Son günlerin en çok konuşulan para birimi şüphesiz Bitcoin. Peki, Bitcoin Gold, Bitcoin Cash ya da son olarak karşımıza çıkan Bitcoin Diamond'u daha önce hiç duydunuz mu?

Dijital para birimindeki son çatallanma Bitcoin Diamond'la oldu. EVEY ve Takım 007 tarafından geliştirilen yeni şifreli para olan Bitcoin Diamond, orijinal Bitcoin'in kusurlarından memnun olunamaması üzerine çıkarıldı. Uzun yıllar boyunca iyi bir gelişim gösteren Bitcoin, yüksek işlem ücretleri ve yavaş işlem hızı gibi sorunlarından bir türlü kurtulamadı ve çeşitli çatallanmalara yol açtı.

Kısaca BCD adı verilen Bitcoin Diamond ile ilgili resmi bir açıklama yapan geliştiriciler, yeni bir şifreleme imkanı yarattıklarını belirttiler. Öte yandan, resmi Bitcoin Diamond web sitesini açtıklarını da kaydettiler.

Bitcoin Diamond Ne İşe Yarıyor?

Ekip üyeleri tarafından yapılan açıklamaya göre BCD ilk olarak bir takım avantajlar sunuyor. Üst düzey gizlilik ve daha hızlı işlem onayları bunların en çok göze çarpanları olarak karşımıza çıkıyor. Bitcoin Diamond, ayrıca, müşterilerin gizliliğinin korunmasına katkıda bulunan miktar ve denge şifrelemesini de kullanıyor. Öte yandan Bitcoin Diamond'un birçok borsayla deteklendiği belirtiliyor.