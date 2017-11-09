Bitcoin Yüksellişte: İlk Kez 7888 Bin Dolara Ulaştı!

Çarşamba günü Segwit2x’in askıya alınma raporları ortaya çıktıktan sonra Bitcoin 7888 dolara yükseldi.

Bu yılın başlarında bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, 7.888 dolara yükselerek 1 yıl içerisinde nerdeyse değerini 8’e katladı. Bitcoin, Segwit2x’in duyurulmasıyla piyasada ufak bir düşüş yaşadı ve Segwit2x’in Bitcoin’e zarar verdiği gerekçesiyle askıya alındı. Ardından Bitcoin rekoru olan 7,601 doları geçerek 7.888 dolara yükseldi.

SegWit2x’i askıya alan bildiri Mike Belshe, Jihan Wu, Wences Casares, Jeff Garzik, Peter Smith ve Erik Voorhees tarafından imzalandı. Bitcoin tarihinin en büyük değer artışını yakın bir zaman önce yaşamış, CME’nin 2018 yılına geçmeden vadeli kontrat dönemini başlatacağı haberiyle birlikte 1000 dolardan fazla değer kazanmıştı.

Goldman Sachs’in açıklamalarına göre, tekrar düşüş yaşamadan Bitcoinin 8 bin dolara yükselmesi ve bir süre orada sabitlenmesi bekleniyor. Bitcoin'in 8000 dolara kadar çıkacağı öngörüsü görünüşe bakılırsa gerçekleşiyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bitcoin daha ne gibi fiyatlara yükselecek?