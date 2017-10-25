Bitcoin Zenginleri, Servetlerini Nerede Saklıyorlar?

Bitcoin zenginleri, korkulu rüyaları hackerlardan korunmak için paralarını özel bir bankada tutuyorlar.

Günümüzde Bitcoin’in inanılmaz yükselişi hakkında sürekli bilgi ediniyoruz, fakat bu çılgın para birimini nasıl koruduklarını biliyor muyuz? Dünyada şans veya başka faktörlerin ortaya çıkması ile Bitcoin zenginleri oluştu. Zamanında yaklaşık 1000 TL’ye bulunabilen Bitcoin’ler, günümüzde 21.000 TL’ye alıcı bulmaya başladı. Peki dünyanın en çok kazandıran para birimi Bitcoin sahibi olsanız, bunu hackerlara karşı nasıl korurdunuz?

Xapo’nun kurucusu Arjantinli bir girişimci Wences Cesares, Bitcoin’lerin ilk döneminde Silikon Vadisi’ne Bitcoin furyasını getiren isimdi. Bill Gates, Reid Hoffman gibi isimlere bile Bitcoin veren Cesares, tek bir Bitcoin’in bile binlerce dolar olduğu bir dünyada müşterilerinin Bitcoin’lerini güvenli bir şekilde muhafaza edebilmesi için granit bir dağın içerisine oyulmuş eski bir askeri sığınağı Bitcoin bankası olarak kullanıma açtı.

İçerisinde kaç kripto para olduğu bilinmeyen bankanın konumu da güvenlik gerekçesiyle paylaşılmıyor. Bitcoin’in dijital bir para birimi olduğunu biliyoruz, zaten bankada fiziksel olarak paralar yer almıyor. Aslında banka denilen yer, devasa güvenlik önlemleri ile donatılmış özel olarak şifrelenmiş sunucuları bünyesinde barındırıyor.

Artan fiyatlardan dolayı hackerların iştahını kabartan Bitcoin’ler, haliyle sağlam koruma önlemlerine sokuluyor. Siber saldırılar için her türlü savunma aracı ile donatıldıklarını belirten Xapo güvenlik şefi Carlos Rienzi, siber saldırılar haricinde bankaya yapılacak terör saldırılarına karşı da savunma güçlerinin olduğunu belirtti.

Zaten bir dağın içinde olan sığınak, çıkış birimlerinde kurşungeçirmez camlar ve elektromanyetik darbe emicilerle son derece sağlam bir görünüm çiziyor.

Peki, bu tarz bilgiler internet ortamına taşındıkça daha fazla savunmasız oluyor muyuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.