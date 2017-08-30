Bitcoin'i Kimin Geliştirdiği Sonunda Belli Oldu!

Dünyanın en gizemli milyarderlerinden biri olan Bitcoin'i kimin geliştirdiğini hiç düşündünüz mü? NSA, bu kişinin kim olduğunu biliyor.

Son zamanların yükselen dijital para birimlerinden biri olan Bitcoin'in geliştiricisi, kendisini bu zamana kadar sır gibi saklamayı başarmıştı. Dünyanın gizli milyarderlerinden biri olan Bitcoin'in yaratıcısının kim olduğunu bulmak için araştırmalar yürüten ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı, hızla yükselen para biriminin yaratıcısının kim olduğunu buldu.

Yapılan araştırmada stilometri yöntemini kullanan Ulusal Güvenlik Bakanlığı, kişinin yazma tarzını, sık kullandığı kelimeleri ve cümle yapısını her yönüyle masaya yatırarak, oldukça detaylı bir araştırma yaptı. Doğal olarak sıkı yürütülen araştırmalar sonucunda somut verilere ulaşan Bakanlık, Bitcoin'in yaratıcısına ait, yazar sabiti oluşturulduğunu belirtti.

NSA Satoshi'nin herkesin erişimine açık yazılardan oluşturduğu yazar sabitiyle bir milyardan fazla kişinin yazmış olduğu, trilyonlarca yazıyı karşılaştırdı. Bu karşılaştırma sonucunda aynı yazar sabitine sahip kişiyi tespit eden kurum, Satoshi'nin Rus veya Çin ajanı olup olmadığını belirtmek için böyle bir araştırma yaptıklarının altını çizdi.

Şu anlık bu bilgiyi sır gibi saklayan kurum, Obama döneminde yapılan araştırmanın en büyük nedenini ise, Bitcoin'in ABD yönetimine karşı büyük bir silah olarak kullanılmasından korkulması olarak gösterdi. İnternette ne kadar saklanırsak saklanalım, kim olduğumuzu rahatlıkla tespit edebilen NSA, kişilerin kullandığı kelimelerden ve cümle yapısından yola çıkarak, kimlikleri hızlı bir şekilde tespit edebiliyor.