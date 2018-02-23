Aksiyon ve Komediye Hazır Olun: Bitirim İkili 4 Geliyor!

'Dedektif Carter' olarak tanıdığımız komedyen Chris Tucker, katıldığı bir programda Bitirim İkili 4'ün çekileceğini doğruladı.

Çocukluğu 2000’li yıllara denk gelenler için Bitirim İkili ya da orijinal adı ile Rush Hour serisi, unutulmaz filmler arasındadır. İlk filmi 1998 yılında vizyona giren serinin ikinci filmi 2001 yılında, üçüncü film ise 2007 yılında sevenleri ile buluşmuştu. Son filmin üzerinden geçen 11 yılın ardından serinin 4. filminin geleceği de kesinleşti.

Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN’nin ‘The Plug’ adlı podcast’ine konuk olan ‘dedektif Carter’ olarak bildiğimiz Chris Tucker, dolambaçlı olarak Bitirim İkili 4’ün çekilip çekilmeyeceğini açıklaması için kendisine yöneltilen Jackie Chan ile yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri sorusuna olumlu yanıt vererek serinin en iyi filmini çekeceklerini söyledi.

Bitirim İkili 4 için yönetmen koltuğuna Brett Ratner’ın oturması bekleniyor. Jeff Nathanson’ın yazacağı senaryo, bir fenomen haline gelen ‘dedektif Carter ve Lee’ ikilisini yeniden bir araya getirecek. Gerçek bir polisiye olan seride aksiyon da komedi de şu ana kadar hiç eksik olmadı ve 4. filmde de olması beklenmiyor.

Geçtiğimiz yıl The Cruz Show’a katılan Jackie Chan, Bitirim İkili 4 için çalışmalar gerçekleştirdiklerini doğrulamıştı. O zaman henüz senaryo üzerinde çalıştıklarını belirten Chan, Chris Tucker’ın da senaryoyu kabul etmesi halinde film için çalışmalara başlayacaklarını söylemişti. Efsanevi ikiliyi yeniden beyaz perdede bir arada görmek kesinlikle keyifli olacaktır.