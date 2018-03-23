Bitirmek İçin Yalnızca 18 Dakikanızın Olduğu Aşırı Zor Oyun

Bu oyunu 18 dakika içinde bitirmezseniz her şey yeniden başlayacak. Distopik bir dünyayı karşımıza çıkaran Black Future 88, oyunculara zor anlar yaşatmaya geliyor.

Bazı oyunlar insanların rahatlamasını amaçlarken, bazıları baskı kurmayı, oyuncuları zorlamayı amaçlıyor. Bunlar arasından daha çok oyuncuları zorlamayı amaçlayan yeni bir oyun var; Black Future 88 isimli oyun, retro grafikleriyle oyunculara zorlayıcı bir misyon veriyor. Bir veya iki kişinin beraber girebildiği Black Future 88, siberpunk bir dünyada platform shooter tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

1988’de geçen alternatif bir geleceğe odaklanan oyun, lanetli bir kulenin çılgın sahibini öldürmenizi istiyor. Her oyunda olan benzer bir görev gibi görünebilir, ancak Black Future 88 bunu yalnızca 18 dakikada yapmanızı istiyor. 18 dakikanız var ve bu süreçte misyonu tamamlamazsanız karakterin kalbi patlıyor. Eğer karakteriniz ölürse, her şeye yeniden başlıyorsunuz. Bu şekilde oyunu 18 dakikada bitirene kadar sürekli baştan başlıyorsunuz.

Bu durum sıkıcı gelebilir, ancak garip bir şekilde oyun fuarlarında oyunu test eden oyuncular tarafından sevildi. 1980’li yılların estetiğini siberpunk bir dünya ile birleştiren BF88, neon ışıkları altında son derece güçlü silahlarla mücadele etmenize olanak tanıyor. Retro ve cyberpunk türlerini bir araya getiren oyun, oyunculara yalnızca 18 dakika vermesine rağmen son derece geniş bir içeriğe sahip. Yaklaşık 50 farklı silah sunan oyun, çıkış yapana kadar bu sayıyı 100’e çıkarmak istiyor.

Black Future 88, 2018’de PC için çıkış yapacak. Şu anda oyun fuarlarında tanıtılan bağımsız yapım, kendi çapında küçük bir reklam yapmayı başardı.