Bitki Şeklindeki Yeni Lego'lar, Bitkilerden Üretildi!

Lego, bitki bazlı plastikten üretilen bitki tasarımlı yeni parçalarını tanıttı. Düşük karbon ayak izi ile bilinen şeker kamışından üretilen yeni Lego'lar, gelecek için heyecan verici.

Sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atan Lego, bitki ve ağaç temalı Lego'ları şeker kamışından üretecek. Lego hayranı olup, aynı zamanda çevreci olmakta zorlananlar bu habere çok sevinecek. Çevre dostu Lego'lar, plastik üretiminde petrol yerine farklı arayışlara geçildiğinin habercisi. Petrolün tükenme seviyesine yaklaştığı bu günlerde, böyle haberler duymak sevindirici.

Şeker kamışından üretilen plastik, normal Lego parçalarından biraz daha yumuşak bir polietilen türü. Lego'nun sosyal sorumluluk departmanı başkan yardımcısı Tim Brooks, bu durumun herhangi bir farklılığa sebep olmayacağını açıkladı. Bitki bazlı polietilen malzemeden üretilen yeni Lego'lar, petrol yerine şeker kamışı atığından üretilen etanol kullanılarak üretiliyor. Düşük karbon ayak izi sebebiyle mısır veya diğer biyoyakıtlara tercih edilen şeker kamışı, alternatifleri arasında en sürdürülebilir olanı.

Çevreci olma konusunda önemli adımlar atan Lego, enerji ihtiyacının %100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Bunun dışında biyoplastik araştırmaları için 150 milyon dolar harcayan şirket, geri dönüşüme ciddi bir önem veriyor. Şirketin ilk biyoplastik üretim hattının ürünleri olan bitki bazlı, bitki tasarımındaki Lego oyuncakları, gelecekteki ürünlerin de aynı şekilde üretileceğine işaret ediyor. Dünya'nın geleceği için önemli adımlar atan Lego'nun bu hareketini nasıl buldunuz? Daha farklı yöntemler de geliştirilebilir mi? Kim bilir, belki de su altı oyuncakları da kayalıklardan üretilir.