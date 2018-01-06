Bitkiler İçin Giyilebilir Cihazlar Üretildi

Bilim insanları, bitkilerin hangi evrelerden geçtiğini öğrenebilen sensörlere sahip giyilebilir cihazlar ürettiler.

Giyilebilir teknolojiler son bir kaç yıl içinde büyük bir atılım gösterdi. Vücudumuza taktığımız cihazlarla çok daha kaliteli bir hayat yaşamaya başladığımız bugünlerde, kalp atış hızınızı dinleyebilir, cildinizdeki alkol moleküllerini tespit ederek ne kadar sarhoş olduğunuzu ölçebilirsiniz. Bunlar dışında çocuklar ve evcil hayvanlar için tasarlanmış pek çok farklı giyilebilir teknoloji var. Peki, sıradaki ne? Bütün bunların ardından giyilebilir teknolojiler nereye evrilecek?

Iowa State Üniversitesi’nde görevli mühendislerden oluşan bir ekip, bazı üreticilerin ürünlerini test etmek için, fotosentetik bir giyilebilir sensör geliştirdi. Bu sensörler, bitkilere yapıştırılarak, bitkiler hakkında bilgiler toplayabiliyor. Elektrik Mühendisi Liang Dong, “Giyilebilir sensör teknolojileri, biyotıp, sağlık bakımı ve ilgili endüstrilerde araştırılmış ve uygulanmıştır, ancak bunların dışında tarım ve bitkilerde neredeyse keşfedilmemiş bir teknoloji” dedi.

Bitkiye yapışacak şekilde geliştirilen sensörler, bitkilerin hayati faktörleriyle ilgili veriler topluyor. Grafen teknolojisi olarak adlandırılan sensörlerle, bitkinin susuzluğunu izlemek, iletkenlik değişikliklerini ölçerek yaprakların su buharı bırakıp bırakmadığını görmek için kullanılıyor. Bu testler sayesinde, gelecekte çok daha sert bir şekilde görmeyi beklediğimiz küresel ısınmanın kuraklığında hayatta kalabileceğiniz.

Bildiğiniz gibi su yalnızca bizim için değil, bitki ve hayvanlar için de önemli. Gelecekte dünya üzerindeki içilecek su azaldığında, su tüketimini daha verimli yapacak bitkiler yetiştirmemiz gerekebilir. Bu tarz sensörler ise, bu iş için hayati önem taşıyor.